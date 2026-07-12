במעמד חגיגי של סיום מחזור תשפ"ו במסגרת תכנית הכשרת רבנים עורכי חופות של מרכז הלימוד "למען ילמדו", נחשף פרט מעניין מאחורי הקלעים. הרב הראשי לישראל, הגאון רבי קלמן מאיר בר שליט"א, שיתף את הנוכחים בעצה מקורית שהעניק לדיין הנודע, הרב אברהם זרביב, בעקבות הצעה פוליטית שהגיעה אליו לאחרונה.

האירוע, שעסק בהרחבת פעילותם של עורכי החופות בארגון "תכלת", קיבל תפנית מרתקת כאשר הרב הראשי החליט לחלוק עם הקהל את הדימוי המשעשע שהשתמש בו כדי להניא את הרב זרביב מלהיכנס לזירה הפוליטית. בקהל נכחו עשרות רבנים צעירים, ביניהם קהל גדול של משרתי מילואים.

"אתה יודע איך נכנסים, לא יודע איך יוצאים"

"המלצתי לו בחום שלא להיכנס לפוליטיקה", סיפר הרב הראשי בחיוך, ושיתף בדימוי שעורר צחוק והתרגשות בקרב הנוכחים: "פוליטיקה היא בדיוק כמו טשולנט – אתה יודע היטב איך אתה נכנס פנימה, אבל אתה אף פעם לא יכול לדעת איך תצא משם".

הדברים התייחסו להצעה רשמית שקיבל הרב זרביב להצטרף לזירה הפוליטית. כזכור, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פנה לדיין והציע לו להשתבץ במקום גבוה ברשימת הציונות הדתית, ככל הנראה במקום השני. המהלך הגיע על רקע ניסיונותיו של סמוטריץ' לצרף לרשימתו דמויות בולטות מתקופת המלחמה.