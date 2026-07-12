במעמד חגיגי של סיום מחזור תשפ"ו במסגרת תכנית הכשרת רבנים עורכי חופות של מרכז הלימוד "למען ילמדו", נחשף פרט מעניין מאחורי הקלעים. הרב הראשי לישראל, הגאון רבי קלמן מאיר בר שליט"א, שיתף את הנוכחים בעצה מקורית שהעניק לדיין הנודע, הרב אברהם זרביב, בעקבות הצעה פוליטית שהגיעה אליו לאחרונה.
האירוע, שעסק בהרחבת פעילותם של עורכי החופות בארגון "תכלת", קיבל תפנית מרתקת כאשר הרב הראשי החליט לחלוק עם הקהל את הדימוי המשעשע שהשתמש בו כדי להניא את הרב זרביב מלהיכנס לזירה הפוליטית. בקהל נכחו עשרות רבנים צעירים, ביניהם קהל גדול של משרתי מילואים.
"אתה יודע איך נכנסים, לא יודע איך יוצאים"
"המלצתי לו בחום שלא להיכנס לפוליטיקה", סיפר הרב הראשי בחיוך, ושיתף בדימוי שעורר צחוק והתרגשות בקרב הנוכחים: "פוליטיקה היא בדיוק כמו טשולנט – אתה יודע היטב איך אתה נכנס פנימה, אבל אתה אף פעם לא יכול לדעת איך תצא משם".
הדברים התייחסו להצעה רשמית שקיבל הרב זרביב להצטרף לזירה הפוליטית. כזכור, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פנה לדיין והציע לו להשתבץ במקום גבוה ברשימת הציונות הדתית, ככל הנראה במקום השני. המהלך הגיע על רקע ניסיונותיו של סמוטריץ' לצרף לרשימתו דמויות בולטות מתקופת המלחמה.
"אשתו הצילה אותו"
הרב זרביב, שאישר את הפרטים בפני הקהל המשועשע, ביקש להעניק את הקרדיט להחלטה הסופית לרעייתו. הדיין, שהפך במהלך מלחמת 'חרבות ברזל' לאחת הדמויות המוכרות ביותר בציבור הדתי לאומי כנהג D9 במילואים, השווה את המקרה לסיפור המקראי הידוע.
"און בן פלת – אשתו הצילה אותו, וזה בדיוק מה שהיה כאן", חתם הרב זרביב. הדברים, שהתייחסו לפרשת קורח ולאשתו של און בן פלת שהצילה את בעלה מלהצטרף למחלוקת, עוררו התרגשות רבה וזכו למחיאות כפיים סוערות מצד המשתתפים.
הרב זרביב התפרסם במהלך המלחמה כנהג D9 במילואים, לאחר שתועד משתתף בפעילות נרחבת להריסת תשתיות טרור ברצועת עזה ובדרום לבנון. ביום העצמאות האחרון אף נבחר להשיא משואה בטקס הממלכתי בהר הרצל, צעד שעורר תגובות בינלאומיות.
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