מרתה לילארד מאוקלהומה, שנחשבה לאמריקנית האחרונה שחיה בעזרת "ריאת ברזל", הלכה לעולמה בגיל 78 לאחר עשרות שנים של התמודדות עם השלכות מחלת הפוליו. לילארד, שנדבקה במחלה כשהייתה בת חמש בלבד, נותרה משותקת מהצוואר ומטה ונזקקה למכשיר ההנשמה המכני העתיק כדי לנשום בזמן השינה במשך 70 שנה.

"ריאת ברזל" היא מכשיר הנשמה מכני ייחודי המבוסס על יצירת לחץ שלילי סביב גופו של המטופל. המכשיר מכניס ומוציא אוויר מהריאות באמצעות שינויי לחץ בתוך תא מתכתי גדול, ובמשך עשרות שנים שימש בעיקר חולי פוליו שסבלו משיתוק של שרירי הנשימה ולא יכלו לנשום בכוחות עצמם. מכשירים אלו היו נפוצים בעבר אך הוחלפו בטכנולוגיות מתקדמות יותר, ולילארד נותרה כאחת האחרונות בארצות הברית שהמשיכה להשתמש בו.

למרות מצבה הרפואי המורכב, לילארד לא ויתרה על החיים. בילדותה למדה בבית הספר בסיוע מורים פרטיים, ובהמשך חייה הצליחה לשקם חלקית את יכולת התנועה ביד שמאל וברגליה. תקופה מסוימת אף נהגה ברכב בעצמה, דבר שהעיד על נחישותה ורצונה לחיות חיים עצמאיים ככל האפשר.

מפנה דרמטי חל במהלך מגפת הקורונה, כאשר לילארד נדבקה פעמיים בנגיף. מאז נאלצה לשהות במכשיר ההנשמה כמעט 24 שעות ביממה, לעומת השימוש הלילי בלבד שאפיין את חייה קודם לכן. לפי תעודת הפטירה, סיבת מותה הייתה אי-ספיקת ריאות כרונית ותסמונת פוסט-פוליו, כאשר אחותה סיפרה כי מצבה הוחמר בעקבות ההשפעות המתמשכות של מחלת הקורונה.

מחלת הפוליו, שגרמה בעבר לאלפי מקרי שיתוק בילדים מדי שנה בארצות הברית, הוכרזה כממוגרת במדינה בשנת 1979, לאחר שהחיסון נגדה הוכנס לשימוש ב-1955.