משרד הבריאות מציג לראשונה את חלוקת מאות מיליוני השקלים לקופות החולים. הנתונים המבהילים חושפים הזנחה בתשתיות, בזבוז בתקציבי ה-MRI ופערים עצומים בשירות לאזרח. האם הכסף שיועד לקיצור תורים באמת הגיע לידיים הנכונות, או שטבע בבירוקרטיה? (בריאות)
על רקע התפשטות החצבת והחשש מהידבקות של חולים רבים שלא אובחנו – מערך החיסונים מתרחב לערים והשכונות החרדיות ירושלים, בני ברק ובית שמש |מאז תחילת המגפה – 770 נדבקו, שני פעוטות לא מחוסנים נפטרו ו־24 מאושפזים, רובם ילדים קטנים (בארץ)
משרד הבריאות חושף היום כי בהמשך לגילויים של נגיף פוליו בדגימות שפכים במחוז ירושלים, נמצאו דגימות חיוביות גם באתרים נוספים במרכז - בני ברק, רמלה לוד ואזור דן | אלו הצעדים הנדרשים עבור ההורים שטרם חיסנו את ילדיהם (בריאות)
בעקבות התפרצות חמורה של מחלת החצבת במגזר החרדי והתדרדרות במצבם של ילדים לא מחוסנים שמאושפזים בטיפול נמרץ בבתי החולים, בד"צ העדה החרדית יוצא בקריאה דחופה להורים לחסן את ילדיהם בהקדם | "אלו שעדיין לא חיסנו את ילדיהם עליהם לחסן את ילדיהם בהקדם", הם כותבים (חרדים)