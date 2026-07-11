מה שהחל כפתיחה שגרתית של בית קפה בירושלים, הפך בתוך שבועות ספורים לאחד המוקדים הנפיצים ביותר בבירה. בית הקפה "בסמטה", הממוקם באזור מעורב של תושבים חרדים וחילונים, החליט לפעול בשבת - והחלטה זו הציתה גל של מחאות, עימותים ומאבק פוליטי שמשקף את הקרע העמוק בין הציבורים.

הדרמה החלה לפני כחודש, כאשר תושבים חרדים באזור גילו כי המקום פועל בשבת. התגובה לא איחרה לבוא: צעקות, תיעודים שהופצו ברשתות החברתיות והפצת הכתובת המדויקת של בית הקפה, הפכו את האזור למוקד מתיחות. המשטרה הוזעקה למקום פעם אחר פעם, במטרה למנוע את הפיכת המקום לזירת עימות פיזי.

היום, הגיע להשתתף במחאה גם חבר מועצת העיר צחי ברים, כשהוא מלווה במספר צעירים

על פי דיווחי משטרת מחוז ירושלים, המפגינים החלו להציב חפצים שונים על הכביש, חסמו את נתיבי הנסיעה והעמידו את שלום הציבור בסכנה ממשית, תוך התעלמות מוחלטת מהחוק.

קצין משטרה שנכח במקום כרז למפגינים לפנות את הציר באופן מיידי, אך כשהמפגינים בחרו להמשיך בהפרת הסדר, לא נותרה לכוחות ברירה אלא לפעול בנחישות להשבת הסדר הציבורי. לוחמי מג"ב ושוטרי תחנת לב הבירה הסתערו על המוקדים הבוערים, ובתוך זמן קצר הצליחו לפנות את הציר ולהשיב את התנועה לסדרה.

התקיפה החמורה: קטין נעצר

האירוע האלים הגיע לשיאו כאשר במהלך ניסיונות פינוי המפגינים, אחד החשודים – קטין – לא הסתפק בחסימת כבישים, אלא בחר לתקוף באלימות שוטרת שפעלה במקום. הכוחות עצרו אותו במקום והוא הועבר לחקירה בתחנת המשטרה.

דוברות המשטרה הבהירה הערב בשיחה עם כלי התקשורת כי בעוד שהארגון מחויב לאפשר את חופש הביטוי והמחאה כחוק, הם ימשיכו לפעול ביד קשה ולא יאפשרו לאיש לפגוע בסדר הציבורי או להרים יד על לובשי מדים הממלאים את תפקידם.

מאחורי הקלעים: מערכה פוליטית

המאבק יצא מזמן מטווח הרחוב אל מסדרונות העירייה. חברי מועצה, חרדים וחילונים כאחד, נכנסו לזירה בכוח. בעוד הנציגים החרדים מחפשים כל עילה משפטית ותקנונית לסגור את המקום ולהשיב את השקט לשבתות, נציגי הציבור החילוני משיבים מלחמה בטיעונים על חופש העיסוק והזכות לאורח חיים במרכז העיר.

כזכור, מודעות חריפות נתלו בירושלים בסוף השבוע האחרון נגד תמיכת המפלגות החרדיות ברפורמת התקשורת של השר שלמה קרעי, במסגרת מאבק רחב יותר על אופי השבת והחיים הציבוריים בבירה. המתיחות סביב "בסמתה" היא חלק ממפת המתיחויות הרחבה יותר בין הציבורים.

שיא המתיחות: תורים ארוכים מול מפגינים

המצב הגיע לשיאו בשבת האחרונה. לקוחות רבים עמדו בתור ארוך מחוץ לבית הקפה, נחושים בדעתם לשתות את הקפה שלהם כמעשה של הצהרה אזרחית. מנגד, מפגינים חרדים הגיעו למקום במטרה למחות על חילול השבת ולהשבית את הפעילות.

המשטרה, שנערכה בכוחות מתוגברים, חסמה את דרכם של המוחים ומנעה מהם להגיע לפתחו של בית הקפה. הצעקות היו מחרישות אוזניים והמתח עמד באוויר, אך למרבה המזל נמנעו התנגשויות פיזיות של ממש. עם זאת, התחושה בקרב כל המעורבים ברורה: זהו לא סוף פסוק.

בשבועות האחרונים, הפגנות סוערות התקיימו גם בבר אילן נגד עבודות הרכבת הקלה, כאשר מפגינים פרצו למתחם העבודות וגרמו לעימותים עם המשטרה. המתיחות בירושלים סביב נושאי שבת ואופי החיים הציבוריים ממשיכה להסלים.

מה צפוי בהמשך?

חברי המועצה החרדים ממשיכים לבחון אפשרויות משפטיות לסגירת המקום, בעוד נציגי הציבור החילוני מתארגנים להגנה על חופש העיסוק. המשטרה, מצדה, ממשיכה להיערך למניעת עימותים פיזיים בשבתות הקרובות.

המקרה של "בסמטה" הוא רק דוגמה אחת למתיחות הגוברת בירושלים סביב נושאי שבת ואורח חיים. בעוד הציבור החרדי רואה בפתיחת עסקים בשבת פגיעה באופי העיר ובערכיה, הציבור החילוני רואה בכך זכות בסיסית לחופש ולאורח חיים. הפער בין שתי התפיסות ממשיך להעמיק, והשאלה היא האם ניתן למצוא נקודת איזון שתאפשר דו-קיום.