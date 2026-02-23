קרב ירושה חריג בבית המשפט: בני משפחתו של רופא פסיכיאטר בן 80 דורשים לבטל צוואה מאוחרת, שנחתמה בשיא מגפת הקורונה, המעניקה את כל רכושו – דירה ומניות בשווי 8 מיליון שקל – לבעל בית קפה צעיר. לטענת המשפחה, הקשיש ניצל את בדידותו וחולשתו הנפשית, והמסמך החדש אינו משקף את רצונו החופשי (חוק ומשפט)
מצלמות אבטחה תיעדו את הרגע שבו פשטו כוחות צה"ל על בית קפה בג'נין, במטרה לעצור חשודים בטרור | בתיעוד שהופץ והפך לוויראלי, נראים השוהים במקום מצייתים להוראת הכוחות להרים ידיים, במה שהפך ללעג לנוכח הצהרות הפלסטינים על "עמידה איתנה" נגד צה"ל | צפו בתיעוד (העולם הערבי)
בלב שכונת מגורים שקטה בצפון בוקרשט, בתוך רצועה צרה ולכאורה חסרת פוטנציאל ברחוב Bazilescu, יצרו אדריכלי סטודיו Vinklu פרויקט שמעורר השראה בקנה מידה בינלאומי: בית קפה קומפקטי בשם The Chapel, הבנוי כולו בזיגוג מזוקק ועיצוב מינימליסטי חכם | הפרויקט מצליח להפוך מגבלה גיאומטרית לאובייקט אורבני ייחודי תוך שימוש בחומרים טבעיים, השתקפות הסביבה והיכולת למצות כל סנטימטר (בעולם)
מהפך הקפה: כיצד נשק ביולוגי צמחי שמשפר זיכרון דבורים הפך למשקה שמעצב תרבויות, מפיל שליטים, מחבר בין מעמדות, יוצר מרחבים מהפכניים המעוררים התנגדות ממנהיגים דתיים, מחמם את היחסים הבינאישיים שלנו ומשנה את דפוסי החשיבה האנושית | סיפור מסעו של המשקה המריר שכבש את העולם (בריאות)