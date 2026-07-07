"מגה פיגוע תכנוני" ( צילום: רגבים )

לאחר חצי שנה של שתיקה מצד רשויות האכיפה, ועל רקע הצהרות שנשמעו בוועדת הפנים של הכנסת לפני שלושה שבועות, הגישו הבוקר (שלישי) תנועת רגבים ומועצת גוש עציון עתירה דחופה לבית המשפט העליון. העתירה מופנית נגד שר הביטחון ישראל כ"ץ, השר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ', מפקד פיקוד המרכז ורשויות האכיפה ביהודה ושומרון, ודורשת פעולה מיידית לעצירת עבודות בניה בלתי חוקיות בפאתי הכפר אל-ולג'ה שבעוטף ירושלים.

במוקד העתירה: שני בנייני ענק המוקמים בשטח C, כאשר המבנה המרכזי במתחם מתנשא לגובה חריג של כ-11 קומות, והמבנה השני נמצא בשלבי הקמה מתקדמים ומגיע כבר לגובה של 5 קומות. המתחם ממוקם כ-300 מטרים בלבד מגדר המערכת, וחולש באופן ישיר על ציר הביטחון הרגיש, על התנועה במרחב ועל שכונותיה הדרומיות של ירושלים ויישובי גוש עציון. "היקפי הבניה מעידים על זלזול בחוק" ברגבים מדגישים כי היקפי הבניה האגרסיביים מעידים על גובה הזלזול של העבריינים בחוק, ועל תחושת הבטחון שלהם בהיעדר האכיפה. "מדובר במגה-פיגוע תכנוני וביטחוני", מסר רועי דרוקר, מנהל אזור יהודה ושומרון ברגבים. "המציאות שבה רשויות האכיפה עוצמות עיניים מול מפלצות בטון ללא היתר, פחות מ-300 מטרים מגדר המערכת, חייבת להיפסק מיד". חרדת זיקוקים: הכלב נבהל מהרעש ונפל מגובה עצום | כך זה הסתיים אריה רוזן | 06.07.26 דרמה בכלא: המרגל החרדי לטובת איראן מבני ברק חשף התעללויות קשות קובי אטינגר | 06.07.26 1 העתירה מגיעה על רקע דיון שיזמו העותרים בוועדת הפנים של הכנסת לפני שלושה שבועות, בו הוצגו נתוני הפלישה המלאים של הכפר אל-ולג'ה והאיום שהם מהווים על מרחב עוטף ירושלים. באותו דיון התחייב ראש יחידת הפיקוח במינהל האזרחי כי המינהל "נכנס בכל הכוח לאכוף" והציב יעד ברור: לעצור את התחלות הבנייה הבלתי חוקיות עד סוף השנה.

"מגה פיגוע תכנוני" ( צילום: רגבים )

חצי שנה של שתיקה

העתירה תוקפת בחריפות את היעדר המענה הקיצוני של המינהל האזרחי ומערכת הביטחון, אשר לא השיבו לפניות חוזרות ונשנות של רגבים ומועצת גוש עציון במשך למעלה מחצי שנה. על פי הטענות, הבניה מהווה חלק מתוכנית חנק אסטרטגית שנועדה לייצר רצף פלסטיני בנוי שינתק את מרחב גוש עציון מירושלים.

לצד הדרישה להריסת המבנים, רגבים מבקשת מבג"ץ להוציא צו ביניים מיידי שיאסור את אכלוס המתחם או חיבורו לתשתיות, וכן להורות למשטרת ישראל לפתוח בחקירה פלילית נגד העבריינים והיזמים העומדים מאחורי פרויקט הענק. בתנועה מזכירים כי רק לאחרונה מתח בית המשפט ביקורת על רשויות האכיפה בשל נטייתן לספק "תשובות גנריות" במקום לבצע אכיפה בשטח.

ראש המועצה האזורית גוש עציון ירון רוזנטל הבהיר: "מדינת ישראל חייבת להרוס את המבנים הלא חוקיים שנבנו בוואלג'ה. נמשיך להתאמץ עד להרס כל המבנים שמאיימים על הר גילה והחיבור בין גוש עציון לירושלים". דרוקר הוסיף: "לפני שלושה שבועות שמענו הצהרות, כעת – דורשים לראות מעשים".

העתירה מצפה כי הפעם יינתן מענה נחרץ שיעצור את ההפקרות בקו התפר ויבהיר לעבריינים כי מדינת ישראל לא תעצום עיניים מול בנייה בלתי חוקית המאיימת על ביטחון התושבים ועל הרצף הטריטוריאלי בין ירושלים לגוש עציון.