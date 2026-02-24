כוחות מג"ב והמנהל האזרחי הרסו הלילה מבנים בחוות כוכב יהודה שבגוש עציון, בפעם ה-33 מאז הקמתה. עם עזיבת הכוחות, נדהמו התושבים לגלות כי לצד הריסת המבנים והחרמת ספרי קודש, הושחתו לחלוטין תפילין של אחד התושבים על ידי דחפור (בארץ)
כוחות גדולים של צה"ל ומשטרה מנהלים מצוד נרחב אחר מחבל שניסה לפגוע בשוטרים סמוך לבית ג'אלה • המחבל נסע לאחור, פגע בניידת ונמלט לכיוון בית לחם למרות ירי לעבר גלגלי הרכב | כוחות מחטיבת עציון חוסמים צירים מרכזיים (צבא וביטחון)
נשיא המדינה אמר בהמלך ביקורו בישיבת מקור חיים" בגוש עציון: ״לומר שלא לציית לפסק דין זה אסון, וזו סכנה גדולה למדינה. אי-ציות הוא אסון למדינה, זאת אש זרה בבית השלישי, זאת סכנה אמיתית ולכן אני מזהיר מכך מכל משמר" | צפו בדבריו המלאים (חדשות, פוליטי)
בישיבתה הקרובה, צפויה מועצת התכנון העליונה במנהל האזרחי לדון בתכנית בנייה רחבת היקף ביישוב מיצד החרדי במזרח גוש עציון - הכוללת 509 יחידות דיור חדשות | סמוטריץ': "אנחנו בונים, מפתחים ומיישבים ובכך קובעים עובדות בשטח ומורידים מהשולחן את רעיון המדינה הפלסטינית" (בארץ)
הקבינט אישר את הצעתם של שר האוצר סמוטריץ' ושר הביטחון ישראל כ"ץ להכריז ולהסדיר 19 יישובים חדשים; בין היישובים: גנים וכדים בצפון השומרון | "בתוך שלוש שנים ההצלחנו להסדַיר 69 יישובים חדשים – שיא שלא היה כמוהו. עם ישראל חוזר לארצו ומחזק את אחיזתו בה", אמר השר סמוטריץ' (חדשות בארץ)
כוחות גדולים מלווים בכלי צמ"ה פשטו בשעות האחרונות במפתיע על גבעת צור משגבי בגוש עציון בה מתגוררות 25 משפחות, והרסו את הבתים | במהלך ההריסות החלו מחאות של התושבים במטרה למנוע את ההרס, על פי הדיווחים במקום מספר פצועים בשל אלימות הכוחות | בגבעה זועמים על ראש המועצה והשר סמוטריץ': "בוגדים, רוצים לכלות את ההתיישבות" | תיעוד ענק (בארץ)
הרמכ"ל אייל זמיר הגיע הלילה לזירת הפיגוע הקשה בו נרצח אמש המאבטח שליו זבולוני הי"ד בידי שני מחבלים | גורמי ביטחון מעריכים שהמחבלים הכירו את המתחם וידעו להגיע בשעת צהריים עמוסה ביום חמישי כדי לפגע (צבא וביטחון)
שעות אחדות לאחר הפיגוע הרצחני בגוש עציון, בו נרצח שליו זבולוני הי"ד בן ה-22, מתברר כי שני המחבלים שביצעו את הפיגוע וחוסלו בזירה, הם קציני משטרה ברשות הפלסטינית | אחד מהם אף עבר הכשרה בת שלושה חודשים במכללה הצבאית בקטאר (בארץ)
דובר צה"ל הוציא תיעודים מפעילות כוחות צה"ל בזירת הפיגוע הקטלני מוקדם יותר היום בחניון 'רמי לוי' בגוש עציון | בנוסף, רבש"ץ יישוב תקוע, שבחסדי שמים שהה במתחם, שיחזר את פעולת הנטרול של שני המחבלים השפלים, מה שמנע את הגדלת הנפגעים בזירה (צבא)
הותר לפרסום כי שליו זבולוני הי"ד, בן 22 מקרית ארבע שעבד כמאבטח בסניף "רמי לוי", הוא הנרצח בפיגוע שאירע היום בצומת גוש עציון | הלווייתו תצא הערב בשעה 21:00 מבית הלוויות באזור התעשיה לבית העלמין העתיק בקריית ארבע (בארץ)
המסרים שהועברו לשרים לאחר הפיגוע הרצחני בגוש עציון: "הטרור נגד אזרחי ישראל הוא תוצאה של ההסתה המתמשכת, על ידי איראן וחמאס, בניסיון להצית זירות נוספות" | בנוסף נאמר כי בשל האירוע הקשה "כוחות צה"ל פרוסים בהיערכות מוגברת במרחב" (חדשות)
הפיגוע הקשה בגוש עציון: עד ראיה סיפר את שראה: "הייתי בתור לקופות כששמעתי יריות, עזבתי את הכול ורצתי, עד שזיהינו את המחבלים שהסתתרו מאחורי רכב" | עד ראיה נוסף אמר כי "בחסדי שמים לא קרה אסון גדול יותר" (בארץ)
לאחר שמחבלים יידו אבנים והציתו רכבים בלילה האחרון, כוחות צה״ל ומשטרת מחוז ש״י החלו במבצע חטיבתי בכפר צוריף שבחטיבת עציון | על פי ההודעה המשותפת: "בעקבות האירוע נפתחה חקירה, ונשמכים המאמצים לאיתור מחבלים נוספים" (צבא)
המנהל האזרחי והמשטרה פשטו היום על מספר מאחזים לא חוקיים ברחבי גוש עציון ובנימין, הרסו מבנים והחרימו ציוד שהיה במקום | אחד מעובדי הקבלן הערבים אמר לתושבים במקום: "אני מגיע לכאן כל פעם, כי אני אוהב להרוס ליהודים" (בארץ)