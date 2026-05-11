מבצע מעצרים בגוש עציון: 4 מחבלים שהשליכו בקבוק תבערה נתפסו

בפעילות מודיעינית ממושכת ונחושה של תחנת משטרת עציון בשיתוף גורמי הביטחון, נחשפה זהותם של ארבעה מחבלים תושבי העיירה אל-ח'דר שהשליכו בקבוק תבערה לעבר כביש 60. האירוע, שהסתיים בחסדי שמיים ללא נפגעים, הוביל למבצע מעצרים ממוקד שבמהלכו הונחה היד על החשודים.

על פי הנמסר מגורמי הביטחון, כוחות המשטרה והמודיעין לא הרפו מהמקרה למרות שלא נגרם נזק פיזי. באמצעות עבודת מודיעין קפדנית ושילוב של יכולות טכנולוגיות, הצליחו החוקרים לזהות את המעורבים ולאתר את מקום מגוריהם. בחקירתם בתחנת המשטרה התברר כי החשודים היו מעורבים במספר מקרים נוספים של פעילות טרור בגזרה, כולל יידוי אבנים וחפצים לעבר כלי רכב ישראליים.

מבצע לילי בעיירה סיעיר

במקביל לפעילות בעיירה אל-ח'דר, פשטו לוחמי צה"ל במילואים בשיתוף גורמי המודיעין על יעדים בעיירה סיעיר וביצעו מעצרים ממוקדים. במהלך הפעילות הלילית נעצרו שלושה חשודים נוספים המעורבים ביידוי אבנים וחפצים לעבר כוחות הביטחון. המעצרים התבססו על מידע מדויק שנאסף מאז חודש ניסן האחרון, אז פעלו הכוחות באזור מול התפרעויות אלימות וניסיונות פגיעה בלוחמים.

הרכב נמלט מהשוטרים ברחובות נצרת עד שנתפס אחרי מרדף | זה מה שנמצא בו קובי רוזן | 12:04

הפעילות המבצעית בגזרת עציון נמשכת סביב השעון, תוך שילוב של יכולות טכנולוגיות ופעילות שטח גלויה וסמויה. כוחות המילואים, יחד עם חוקרי המשטרה, פועלים להדק את טבעת החנק סביב חוליות יידוי האבנים ובקבוקי התבערה שמסכנות את חיי הנוסעים בצירים המרכזיים.

מסר ברור מגורמי הביטחון

גורמי הביטחון מדגישים כי המעצרים הללו הם חלק ממאמץ מתמשך לסיכול הטרור העממי ביהודה ושומרון. החשודים הועברו לחקירה אינטנסיבית במטרה לחשוף מעורבים נוספים ותשתיות טרור מקומיות. המסר שיוצא מתחנת עציון הוא חד וברור: כל מי שינסה לפגוע בביטחון הנוסעים בצירים או בלוחמים הפועלים בשטח, יימצא את עצמו מאחורי סורג ובריח.

כזכור, בימים האחרונים מתנהלת פעילות אכיפה נרחבת בצפון השומרון במסגרת מבצע "חמש אבנים", במהלכה נעצרו עשרות חשודים ונתפסו אמצעי לחימה. בצה"ל מבהירים כי לא תהיה כל סובלנות כלפי אלימות העלולה לסכן חיי אדם בצירי התנועה המרכזיים המשרתים את תושבי האזור.

הפעילות המבצעית בגוש עציון ובצפון השומרון ממחישה את המאמץ המתמשך של כוחות הביטחון למנוע התבססות טרור במרחב ולסכל כל איום על אזרחי מדינת ישראל. יצוין כי בשבועות האחרונים חלה עלייה בניסיונות פגיעה בנוסעים בצירים, והכוחות פועלים בנחישות להשיב את הביטחון לדרכים.