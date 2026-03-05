במהלך הביקור של ח״כ אורי מקלב בעיר לוד, הוא דיבר בפני מאות ילדים ושיגר מסר מחזק לעשרות אלפי בחורי הישיבות: “למרות המעצרים וההפרעות הם ממשיכים ללמוד. בחורי הישיבות הם פך השמן הטהור של עם ישראל” | צפו בדבריו (חדשות חרדים)
דו"ח חנייה שגרתי לכאורה הפך בתוך זמן קצר לעימותים חריגים בהיקפם בירושלים, בהשתתפות מאות מפגינים חרדים שהתעמתו עם שוטרים שעות ארוכות | 13 שוטרים נפצעו ולפחות 4 מפגינים נעצרו | פחי זבל נשפכו על ניידות משטרה | השוטרים השתמשו באלות ומכת"זית | המפגינים טוענים לאלימות חריגה (חדשות חרדים, משטרה)
גדולי ישראל שוחחו בינהם וקבעו היערכות לקיום עצרת תפילה מרכזית כבר ביום ראשון הקרוב, בשל מעצר בחורי הישיבות אמש | "שמעתי שקרה מקרה נורא בארץ ישראל, עצרו בני ישיבה" - השיחה המלא בין גדולי ישראל נחשפת | צפו (חרדים)
אחרי שלושה חודשים של עמל התורה, בחורי הישיבות הקדושות ואברכי הכוללים יצאו ל'בין הזמנים' המורכב ביותר שהיה לציבור החרדי מאז קום המדינה, עם חשש אמיתי של גל מעצרים המוני | "בבלי" עם מדריך מיוחד - מה עושים כדי לא להיעצר, מה עושים כשנעצרים והנחיות נוספות וחשובות (חדשות חרדים)
צה"ל הציג את התוכנית שלו היום ליועצת המשפטית לממשלה ובה מפורט איך הוא יאכוף כבר מהחודש את נושא גיוס בחורי הישיבות | מדובר בתוכנית בה יבצעו מעצרים בפועל, יוקמו מחסומים ועוד | הנציגים החרדים כבר התחייבו, כי במידה וייעצר בחור ישיבה אחד, הם יפרשו מהממשלה מיידית, והיום הם אומרים: "מדובר בשבירת כלים של ממש מצד הצבא" | זו התוכנית שהוצגה (חדשות חרדים)