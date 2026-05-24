סניף של רשת מזון מוכרת בקריית גת הפך בסוף השבוע האחרון לזירת דרמה לילית, כאשר קטין שחדר למקום באישון ליל כדי לבזוז את תכולתו, נתפס "על חם" בשנייה שיצא מהדלת עם הכיסים מלאים בשלל.

החשוד הצעיר ניצל את השעות הקטנות של הלילה, פרץ לתוך המתחם השומם והחל לעבור במהירות בין המדפים והקופות כשהוא אוסף אל כליו כל הבא ליד, מבלי לדעת שבתוך החנות החשוכה כבר מופעלת נגדו מלכודת שקטה – מערכת האזעקה של הסניף ששידרה אות מצוקה מיידי למוקד 100 של המשטרה.

עם קבלת הדיווח הבהול במוקד, הוקפצו לזירה כוחות הסיור המקומיים ובראשם צוות האופנועים המבצעי של תחנת קריית גת, שטס למקום והגיע בתוך דקות ספורות. השוטרים, שהבינו כי האירוע מתרחש באותם רגעים, סגרו בשקט על פתחי המבנה והחלו בביצוע סריקות מהירות בחשכת הליל.

במהלך הסריקות הממוקדות הבחינו בחשוד כשהוא מנסה לצאת מהסניף. הצוותים הפתיעו אותו, חסמו מיד את נתיבי המילוט שלו והשתלטו עליו במקום, בטרם הספיק להיעלם ברחובות העיר.