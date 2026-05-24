עיר חדשה בישראל: גבעת זאב בדרך להפוך לעיר רשמית

משרד הפנים מקדם מהלך משמעותי שיביא לשינוי מעמדה של המועצה המקומית גבעת זאב ולהכרזתה כעירייה מלאה. ההחלטה התקבלה לאחר שמנכ"ל המשרד, ישראל אוזן, אימץ באופן רשמי את המלצותיהם של הממונה על המחוז ביהודה ושומרון ושל הוועדה הגיאוגרפית לשינוי מעמד מוניציפלי.

המהלך מגיע בתום עבודת מטה מעמיקה שהובילה הוועדה הגיאוגרפית בראשותו של רו"ח גבריאל (גבי) מימון. במסגרת הבחינה נותחו נתונים מקיפים של הרשות, ובהם היקף האוכלוסייה הנוכחי ומגמות הצמיחה, איכות הניהול המקומי ורמת השירותים המוניציפליים, וכן תוכניות הפיתוח והבינוי העתידיות.

אופי עירוני מובהק ומגמת צמיחה חזקה

ממצאי הוועדה העלו כי גבעת זאב, המונה כיום כ-25 אלף תושבים, מתאפיינת באופי עירוני מובהק - כפי שמשתקף בתוכניות המתאר שלה לאורך השנים. היישוב נמצא באחת ממגמות הצמיחה וההתפתחות החזקות ביותר בישראל, דבר המצדיק את שינוי המעמד המוניציפלי.

במכתב רשמי ששלח מנכ"ל משרד הפנים לאלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, פירט אוזן את מסקנות עבודת המטה והמליץ לו לחתום על הצו המוניציפלי הנדרש. מאחר שהיישוב נמצא באזור יהודה ושומרון, השלמתו הסופית של המהלך מותנית בחתימתו של אלוף הפיקוד, בהתאם לחוק וההסדרים החלים באזור.

מנכ"ל משרד הפנים: 'צעד מוניציפלי חשוב'

"הפיכתה של גבעת זאב לעירייה היא צעד מוניציפלי חשוב, הנשען על עבודת מטה מקצועית ועל בחינת התפתחותה של הרשות בשנים האחרונות", מסר מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן. "שינוי המעמד יאפשר להתאים את המסגרת המוניציפלית לצורכי היישוב, לחזק את יכולת הרשות להעניק שירותים לתושבים, להוביל תהליכי פיתוח ולנהל את אתגרי הצמיחה באופן מיטבי, ויהווה חיזוק משמעותי של הרשויות במרחב עוטף ירושלים".

אוזן הודה לוועדה הגיאוגרפית, לממונה על המחוז ולגורמי המקצוע, והמליץ לאלוף פיקוד המרכז לקבל את ההמלצות ולחתום על הצו הנדרש להשלמת ההליך.

ראש המועצה: 'רגע היסטורי'

ראש מועצת גבעת זאב, יוסי אסרף, הגיב בהתרגשות למהלך. "ברוך השם, רגע היסטורי לגבעת זאב", אמר. "התבשרנו כי מנכ"ל משרד הפנים חתם היום על המהלך להפיכתנו לעיר. מברך על ההחלטה ומודה באופן אישי ליו"ר תנועת ש"ס אריה דרעי, למנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן, לממונה על המחוז ולכלל הצוותים על עבודה מקצועית ויעילה".

אסרף הוסיף: "אנו מעריכים עמוקות את הבעת האמון הגדולה במועצה ובתושביה. הפיכתנו לעיר היא מנוף אדיר לעשייה. נמשיך לפעול במלוא המרץ כדי להצדיק את האמון ולהצעיד את העיר שלנו להישגים חדשים למען כלל התושבים".