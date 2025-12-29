מאבטחים שפעלו סמוך לקו התפר באזור גבעת זאב, נעצרו על ידי שוטרי מחוז ירושלים בחשד שניצלו את תפקידם והכניסו מאות שוהים בלתי חוקיים לישראל תוך עקיפת בידוק ביטחוני וקבלת שוחד, וסיכנו באופן חמור את ביטחון אזרחי מדינת ישראל | היום, בתום החקירה, הוגשה נגדם הצהרת תובע על ידי הפרקליטות (משטרה)
חקירה סמויה של משטרת ירושלים חשפה כי מאבטחים סייעו למאות פלסטינים להיכנס לשטח מדינת ישראל בסמוך ליישוב החרדי הר שמואל | שבעה חשודים נעצרו | בכירים במשטרה: "תמורת בצע כסף הם סיכנו את הציבור" • כל הפרטים (חדשות)
גבעת זאב לבשה חג ביום שלישי האחרון עת התקיים בשכונת 'אגן האיילות', מעמד "הכנסת ספר תורה" בשילוב חנוכת הבית לבית המדרש הגדול 'חזון עובדיה', בהשתתפות המוני תושבי השכונה אשר ליוו את הספר תורה בתהלוכה ברוב פאר והדר, בשירה וריקודים ברחובה של עיר, ולאחר מכן הסבו לסעודת מצווה מפוארת, במעמד חנוכת הבית וקביעת מזוזה למשכן בית המדרש החדש (חרדים)
נפטר לבית עולמו התינוק שפונה אמש בבהלה מבית משפחה חרדית בגבעת זאב, בעיצומו של חיפוש משטרתי | השוטרים נחקרו על ידי מח"ש הלילה ושוחררו ללא תנאים, הבוקר כאמור התקבלה הבשורה המרה על מותו של התינוק (חדשות, משטרה)
המקרה הבא אינו חדש וכבר זמן רב מדווח על תופעת ה"אייר טאג", שערבים שמים ליהודים ברכבים ומגיעים לגנוב אותם בשעות הלילה | איש החסד הירושלמי, נעקץ בלילה האחרון בסכומים ענקיים, כאשר החשד המרכזי הוא שערבים שמו לו במהלך שטיפת הרכב שלו מכשיר מעקב ולכן פרצו לו פעמיים | הסיפור המלא (חרדים)