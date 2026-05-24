ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב לראשונה באופן רשמי להסכם המסתמן בין ארה"ב לאיראן, ברקע הביקורת הקשה על תוכנו.

בהודעה מטעם ראש הממשלה נמסר כי שוחח אמש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, זאת כאמור על רקע ביקורת פוליטית גוברת מצד גורמים במחנה הרפובליקני החוששים מפני ויתורים בשיחות.

נתניהו מסר כי "שוחחתי אמש עם הנשיא טראמפ על מזכר ההבנות לפתיחת מצרי הורמוז ועל המשא ומתן הקרוב להסכם סופי בנושא תוכנית הגרעין של איראן."

בצל החששות בירושלים מפני פשרה אמריקנית אפשרית, ביקש ראש הממשלה להדגיש את הגיבוי המבצעי ההיסטורי שהעניק הממשל הנוכחי לביטחון המדינה.

נתניהו הצהיר כי "הבעתי בפני הנשיא טראמפ את הערכתי העמוקה על מחויבותו האיתנה לביטחון ישראל, לרבות במהלך המבצעים ״שאגת הארי״ ו”Epic Fury”, שבהם כוחות אמריקנים וישראלים נלחמו כתף אל כתף מול האיום האיראני."

כדי לבלום מראש קווים גמישים מדי במשא ומתן המתוכנן, הציב נתניהו דרישות פירוק מפורשות כחלק מההבנות המשותפות עם וושינגטון.

לדבריו, "הנשיא טראמפ ואני הסכמנו שכל הסכם סופי עם איראן חייב להסיר את סכנת הגרעין. המשמעות היא פירוק מתקני ההעשרה הגרעיניים של איראן והוצאת החומר הגרעיני המועשר משטחה."

בסיום דבריו הבהיר נתניהו כי גם תחת הסכם עתידי, ישראל תשמור על חופש פעולה צבאי מלא מול שלוחותיה של טהרן באזור.

נתניהו סיכם כי "הנשיא טראמפ חזר ועמד על זכותה של ישראל להגן על עצמה מפני איומים בכל החזיתות, לרבות בלבנון. השותפות בינינו ובין שתי מדינותינו הוכחה בשדה הקרב והיא מעולם לא הייתה חזקה יותר. המדיניות שלי, כמו מדיניותו של הנשיא טראמפ, נותרה ללא שינוי: לאיראן לא יהיה נשק גרעיני."

למרות הדברים, נתניהו הדגיש בדבריו כי בכל הסכם "סופי" לא יהיו לאיראן יכולות גרעיניות, קרי: נתניהו מודע לעובדה כי איראן אינה מתחייבת לדבר בנוגע לגרעין בהסכם הזמני.

כך, עם גושפנקא אמריקנית וכעת גם ישראלית, ארה"ב תפשיר במשך 60 יום נכסים איראניים, תפתח את מצרי הורמוז ותסיר את האמברגו ההיסטורי בן עשרות השנים מעל הנפט האיראני.