משרד הפנים הודיע כי בהתאם להנחיות פיקוד העורף, ועל רקע הימשכות המלחמה באיראן ובצפון, חופי הרחצה יישארו סגורים לציבור | עונת הרחצה הרשמית הייתה אמורה להיפתח היום, אך בשלב זה לא תיפתח בהתאם להנחיות (בארץ)
אם קבעתם תור לחידוש דרכון או להנפקת תעודה ביומטרית בחודשים הקרובים, חשוב שתדעו שאתם עדיין יכולים ליהנות מתעריף חורף מוזל, רק בתנאי שהתשלום יבוצע עד סוף חודש פברואר - בסוף השבוע הקרוב | השנה הורחב השירות כך שניתן לחדש בתעריף המוזל גם בעמדות השירות העצמי ברחבי הארץ (חדשות)
במהלך סיור עבודה מקצועי במועצה האזורית מגילות ים המלח, הודיע מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן על הקצאת תקציב ראשוני בהיקף של כ־1.5 מיליון ש"ח, לצורך תכנון שני חופי רחצה חדשים בים המלח - כאשר אחד מהם יוגדר כחוף נפרד (חדשות)
החל מעוד שלושה ימים יוכלו אזרחים ליהנות מהנחה משמעותית בעלות הנפקת הדרכון, בתשלום באתר או בעמדות השירות העצמי ברחבי הארץ - עד סוף אפריל 2026 | המימוש של ההנחה יתאפשר עד סוף חודש אפריל בתנאי שהתשלום בוצע עד תום חודש פברואר (תעופה)
הנאום שנשא אחמד נסאר בטקס לציון מאורעות אוקטובר 2000 עורר זעם במערכת הפוליטית | מנכ"ל משרד הפנים שיגר מכתב מחאה חריף והודיע כי יבחן עצירת תקציבים לעירייה | השר בן גביר: "תומך טרור – אין מקומו בראש עירייה שממומנת מכספי המדינה" (בארץ)
רשות האוכלוסין וההגירה מציגה מהלך חדשני: 82 עמדות שירות עצמי ב-26 לשכות ברחבי הארץ, שיאפשרו הנפקת דרכונים ותעודות זהות ביומטריים ללא מפגש עם נציג. המהלך צפוי להוסיף 2,500 תורים ביום ולצמצם משמעותית את העומסים (בארץ)
לכבוד בין הזמנים יצאנו אל החופים הנפרדים מהצפון ועד הדרום, ובדקנו מהם החופים הטובים, בהם תוכלו לצאת ולנפוש, בימי בין הזמנים | בדקנו, האם בשנים האחרונות הוקמו חופים נפרדים למגזר החרדי והדתי? ולמה המצוקה הקשה של העומס בחופים הנפרדים, לא באה לידי פתרון? | התחקיר המלא (בין הזמנים)
לבקשת יו"ר ש"ס דרעי, שר הפנים הזמני יריב לוין יביא מחר לממשלה - את ההצעה למנות את ישראל אוזן - איש ש"ס, לתפקיד מנכ"ל משרד הפנים | כל זה קורה לאחר שש"ס נטשה את הממשלה, במחאה על חוסר ההתקדמות ב'חוק הגיוס' (פוליטי)
בעקבות החלטת משרד הפנים הישראלי שלא לתת אשרות כניסה קולקטיביות לארץ לעשרות ארגונים נוצריים, שגריר ארצות הברית בישראל שיגר מכתב חריף לבכירי הממשל בישראל, שבו הוא זועם על הצעד - ומאיים לשלול ויזות לישראלים | לדבריו, "זו אינה מערכת היחסים שמדינת ישראל רוצה לקיים עם שותפתה הטובה על פני כדור הארץ" (מדיני)
שר הפנים המתפטר משה ארבל הודיע הערב לראש הממשלה כי הוא חוזר מהתפטרותו מהממשלה | לדבריו חזרתו נועדה לטפל "במשימות ניהוליות דחופות הדורשות טיפול מיידי במשרד הפנים ושדחייתן עלולה לפגוע באינטרס הציבורי" (פוליטי)
ברקע עליית מחירי הארנונה לתושב, משרד הפנים צפוי לפרסם את שיעור העדכון השנתי בארנונה לשנת 2026 | על פי החלטת שר הפנים לא תתאפשר העלאות חריגות במחירי הארנונה, למעט רשויות שנמצאות בתוכניות התייעלות והבראה" (בארץ)