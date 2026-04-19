טבלת ההנחות החדשה בארנונה לשנת 2026 - עד 90%

משרד הפנים פרסם את טבלת ההנחות המעודכנת בארנונה לשנת 2026, במסגרת תיקון תקנות ההנחות בארנונה. המנגנון החדש מבוסס על עדכון מבחן ההכנסה והצמדתו לשכר המינימום במשק, תוך התחשבות במספר הנפשות במשק הבית.
על פי הטבלה שפורסמה, משפחות רבות ילדים יוכלו ליהנות מהנחות משמעותיות בארנונה. כך למשל, משפחה בת 7 נפשות עם הכנסה חודשית ממוצעת של עד 13,352 שקלים תהיה זכאית להנחה של עד 90%, ואילו משפחה בת 10 נפשות ומעלה תוכל לקבל הנחה דומה עם הכנסה של עד 15,743 שקלים בתוספת 1,125 שקלים לכל נפש נוספת.
ארבע רמות הנחה לפי הכנסה
הטבלה החדשה מגדירה ארבע רמות הנחה עיקריות: הנחה של עד 90%, הנחה של עד 70%, הנחה של עד 50% והנחה של עד 30%. כל רמת הנחה נקבעת על פי שילוב של מספר הנפשות במשפחה וההכנסה החודשית הממוצעת.
לדוגמה, משפחה בת 5 נפשות עם הכנסה חודשית של עד 10,541 שקלים תהיה זכאית להנחה של עד 90%. אותה משפחה עם הכנסה שבין 10,541 ל-12,886 שקלים תהיה זכאית להנחה של עד 70%, ועם הכנסה שבין 12,886 ל-15,229 שקלים - להנחה של עד 50%.
יצוין כי הטבלה מהווה מסגרת חוקית אפשרית, והרשויות המקומיות הן שמוסמכות לקבוע את שיעורי ההנחה בפועל בתחומן, בהתאם למצבן התקציבי. הרשויות רשאיות גם לקבוע מבחני משנה למתן ההנחות, כגון מגבלת גודל השטח, מגבלת נכסים לנישום ותנאים נוספים.
שינוי בשיטת חישוב ההכנסה
במסגרת תיקון התקנות נקבע כי ההכנסה החודשית הממוצעת לחישוב ההנחה תחושב על בסיס ממוצע ההכנסה של 12 חודשים בלבד. החלטה זו התקבלה לאחר שהייעוץ המשפטי לממשלה דחה את בקשת מנכ"ל משרד הפנים, ישראל אוזן, להאריך את הוראת השעה שעניינה אופן חישוב ההכנסה.
מנכ"ל משרד הפנים, ישראל אוזן, מסר כי "עדכון התקנות לקביעת ההנחות בארנונה לשנת 2026 נועד ליצור מנגנון ברור, הוגן ושקוף יותר לקביעת ההנחות לפי מבחן הכנסה. מדובר בשינוי משמעותי בשיטת קביעת ההנחות, המבוסס על מנגנון יציב ומבוסס נתונים, המאפשר סיוע ממוקד למשקי בית הזקוקים לכך, לצד שמירה על האיזון התקציבי של הרשויות המקומיות ועל יכולתן להמשיך ולספק שירותים לתושב".
הנחות משמעותיות למשפחות גדולות
הטבלה החדשה מציעה הקלות משמעותיות במיוחד למשפחות גדולות. משפחה בת 9 נפשות עם הכנסה של עד 15,743 שקלים תהיה זכאית להנחה של עד 90%, ואילו משפחה בת 10 נפשות ומעלה תוכל לקבל הנחה דומה עם הכנסה מתואמת - צירוף ההכנסה ל-9 נפשות בתוספת 1,125 שקלים לכל נפש נוספת.
גם ברמות ההנחה הנמוכות יותר, המנגנון מתחשב במשפחות הגדולות. כך למשל, משפחה בת 8 נפשות עם הכנסה שבין 21,117 ל-24,366 שקלים תהיה זכאית להנחה של עד 30%, סכום שמשקף את העלויות הגבוהות של משק בית גדול.
התקנות החדשות מהוות צעד משמעותי ביצירת מנגנון הוגן ושקוף יותר למתן הנחות בארנונה, תוך התחשבות במצבן הכלכלי של משפחות רבות ילדים ושמירה על יכולתן של הרשויות המקומיות לספק שירותים לתושבים.
0 תגובות