טבלת ההנחות החדשה בארנונה לשנת 2026 - עד 90%

משרד הפנים פרסם את טבלת ההנחות המעודכנת בארנונה לשנת 2026, במסגרת תיקון תקנות ההנחות בארנונה. המנגנון החדש מבוסס על עדכון מבחן ההכנסה והצמדתו לשכר המינימום במשק, תוך התחשבות במספר הנפשות במשק הבית.

על פי הטבלה שפורסמה, משפחות רבות ילדים יוכלו ליהנות מהנחות משמעותיות בארנונה. כך למשל, משפחה בת 7 נפשות עם הכנסה חודשית ממוצעת של עד 13,352 שקלים תהיה זכאית להנחה של עד 90%, ואילו משפחה בת 10 נפשות ומעלה תוכל לקבל הנחה דומה עם הכנסה של עד 15,743 שקלים בתוספת 1,125 שקלים לכל נפש נוספת.

ארבע רמות הנחה לפי הכנסה

הטבלה החדשה מגדירה ארבע רמות הנחה עיקריות: הנחה של עד 90%, הנחה של עד 70%, הנחה של עד 50% והנחה של עד 30%. כל רמת הנחה נקבעת על פי שילוב של מספר הנפשות במשפחה וההכנסה החודשית הממוצעת.

לדוגמה, משפחה בת 5 נפשות עם הכנסה חודשית של עד 10,541 שקלים תהיה זכאית להנחה של עד 90%. אותה משפחה עם הכנסה שבין 10,541 ל-12,886 שקלים תהיה זכאית להנחה של עד 70%, ועם הכנסה שבין 12,886 ל-15,229 שקלים - להנחה של עד 50%.

יצוין כי הטבלה מהווה מסגרת חוקית אפשרית, והרשויות המקומיות הן שמוסמכות לקבוע את שיעורי ההנחה בפועל בתחומן, בהתאם למצבן התקציבי. הרשויות רשאיות גם לקבוע מבחני משנה למתן ההנחות, כגון מגבלת גודל השטח, מגבלת נכסים לנישום ותנאים נוספים.