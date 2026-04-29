בשורה משמעותית לקהילות ברחבי הארץ: מנכ"ל משרד הפנים, ישראל אוזן, חתם על תיקון לחוזר מנכ"ל בנושא הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה ברשויות המקומיות. התיקון מאפשר לקדם הקצאות לעמותות חדשות למבני תפילה עוד בטרם קבלת אישור ניהול תקין, בכפוף לעמידה בתנאי הנוהל ולאישור הגורמים המקצועיים.

הצעד מגיע לאחר שבשטח עלה חסם משמעותי שמנע מקהילות חדשות לקבל הקצאות קרקע לבתי כנסיות. עד כה, הנוהל דרש אישור ניהול תקין כתנאי מוקדם להקצאה, דבר שיצר קושי משמעותי בפועל עבור עמותות שטרם הספיקו לקבל את האישור הרשמי.

מענה לצורכי הקהילות תוך שמירה על מינהל תקין

"התיקון מסיר חסם שעלה מן השטח ומאפשר לרשויות המקומיות לתת מענה לצורכי הקהילות והתושבים, תוך שמירה על מינהל תקין ואחריות ציבורית", מסר מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן. לדבריו, המהלך נועד לאזן בין הצורך לאפשר לקהילות להקים מבני תפילה לבין שמירה על כללי ממשל תקין.

על פי התיקון החדש, רשויות מקומיות יוכלו להקצות קרקעות ומבנים לבתי כנסת גם לקהילות חדשות ולעמותות שטרם קיבלו אישור ניהול תקין, ובלבד שהן עומדות בשאר תנאי הנוהל ומקבלות אישור מהגורמים המקצועיים במשרד הפנים. כך תוכלנה קהילות חדשות לקדם הקמת מבני תפילה מבלי להיתקע בסבך ביורוקרטי.

גורמים המצויים בענייני הקמת קהילות ובתי מדרש מוסרים ל'בבלי' כי מדובר בתיקון חשוב עם משמעות אדירה, שיאיץ מאוד את התהליכים של הקמת קהילות חדשות, מה שיגרום גם הקלה על זוגות צעירים המעוניינים להקל את יוקר המחייה ולעבור לערים מרוחקות ונוחות יותר.