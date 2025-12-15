בעקבות הפיגוע הנורא שהתרחש בסידני, תוגברה האבטחה על מוסדות יהודים ברחבי אוסטרליה אך לא רק | בכתבה שפרסמה סוכנות הידיעות 'רויטרס', סוקרה הגברת האבטחה על הקהילות היהודיות בכל רחבי העולם - כולל בלונדון, בפריז, בניו יורק ועוד (חדשות)
עיריית תל-אביב דרשה מעשרות בתי כנסת לחתום על התחייבות לספק שירותי דת ללא הבדלים על רקעים שונים | בתי כנסת שסירבו, קיבלו דרישה לפנות את הקרקע העירונית שעליה הם פועלים | בקהילות חוששים כי הדרישה תמנע מהם להמשיך לפעול לפי ההלכה (חרדים)
מחורבן לגאולה - מסע ארכיאולוגי-היסטורי מרהיב ומרתק: לרגל צום תשעה באב, בו אנו מתאבלים על חורבן הבית, יצא יוסי עבדו למסע מטלטל בין ארבעה בתי הכנסת העתיקים של הרובע היהודי - שנחרבו ונבנו מחדש ומסמלים את עוצמתה של היהדות | במהלך המסע תגלו פינות נסתרות, ממצאים נדירים וסיפורי מצמררים | מיוחד לט' באב (תשעה באב)
לאחר ריבים ממושכים מול העירייה, תושבי החלק החדש של שכונת רמת שלמה יכולים לנשום מעט לרווחה | בפעילות יו"ר דגל התורה, נחתמו היתרי בנייה לבתי כנסת חדשים ועוד צפויים להיחתם עוד היתרי בנייה | כל הפרטים (חדשות חרדים)