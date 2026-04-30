בית המשפט המחוזי בירושלים ביטל לאחרונה את רישומו של ערבי במרשם האוכלוסין כיהודי, לאחר שכפה על המדינה להכיר בו. האיש עבר הליך 'גיור' באמצעות ארגון 'עיתים' - הליך שאינו מוכר לצורך נישואין על ידי הרבנות הראשית, אך מאפשר רישום כיהודי ברשות האוכלוסין.

במסגרת התהליך, הערבי התגרש מאשתו הערבייה כתנאי להמשך ההליך, ובעקבות כך פסק בית המשפט כי יש להכיר בו כיהודי. אלא שבאותו היום ממש בו ניתן פסק הדין, האיש מיהר לבית הדין השרעי והצהיר שהוא מוסלמי כדי להינשא מחדש לאותה אישה ממנה התגרש.

התרמית נחשפה בבקשת הנישואין

כמה ימים לאחר שקיבל את ההכרה כיהודי, הגיע האיש לרשות האוכלוסין וביקש לעדכן את פרטיו ולרשום את נישואיו החדשים. בפועל, הפרטים שלו שונו ליהודי והוא נרשם כנשוי על סמך תעודה מבית הדין השרעי. המטרה האמיתית התבררה כשהוא ביקש מהרשויות להסדיר מעמד לאשתו המוסלמית, בטענה שהיא בסכנה בגלל ש'התחתנה עם יהודי'.

רשות האוכלוסין עלתה על העקבות שלו חודשיים לאחר מכן והגישה תביעה לביטול פסק הדין. בארגון 'עיתים' טענו להגנתם כי לא ידעו על כוונותיו להינשא מחדש. לדבריהם, אם המידע הזה היה ידוע להם מראש, הם לא היו מגיירים אותו או מגישים עבורו את התביעה לבית המשפט.

'פרצה להכנסת גויים לעם ישראל'

בארגון חותם תקפו בחריפות את ההתנהלות בפרשה. לדבריהם, המקרה הזה מוכיח שוב את הסכנה שבגיורים שנעשים מחוץ למסגרת הרשמית של הרבנות. 'מוכח שוב כי גיור שאיננו מתבצע כהלכה בפיקוח הרבנות הראשית לישראל הוא למעשה פרצה להכנסת גויים לעם ישראל', מסרו בארגון.

עוד הוסיפו בחותם כי 'הסמכות להכרה באדם כיהודי היא אך ורק באמצעות הרבנות הראשית לישראל... וכאשר מערכת המשפט תחזור להיות מתוקנת יהיה ניתן להסדיר זאת גם בחקיקה'. המקרה מעלה שוב שאלות קשות על הצורך בנאמנות לערכים המקוריים של הציונות הדתית ושמירה על חומות הגיור מפני פשרנות מסוכנת.