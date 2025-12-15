במכתב יוצא דופן, אב בית הדין של רבני חב"ד, הגה"ח רבי יצחק יהודא ירוסלבסקי, מבקש מהנציגות החרדית והדתית בכנסת לתמוך בהצעת חוק שתעלה השבוע ותגדיר במפורש: "יהודי הוא מי שנולד לאם יהודיה או שנתגייר כהלכה" | המכתב המלא (חרדים)
הח"כ הימני מבקש לקבוע לראשונה בחקיקה כי ההגדרה של יהודי תהיה על פי ההלכה בלבד, הן במרשם האוכלוסין והן בתחומי המשפט האחרים | המהלך ממשיך מאבק היסטורי שנמשך עשרות שנים, כנגד ההכרה בגיורים שלא על פי ההלכה (כנסת, פוליטי)
סיפור חציית הים, המיסיונרים שהופתעו ופסיקת הראשון לציון: סיפורם המדהים של "בני מנשה" – צאצאי שבט יוסף, הממתינים לעלייה מאז המכתב ההיסטורי לראש הממשלה - בזכות הציר המדיני בין ישראל והודו | לפי המתווה שאושר עד שנת 2030 יושלם תהליך הבאתם וקליטתם של כ-6,000 איש, שצפויים להשתלב בקהילות דתיות בישראל (מגזין)
הרב ישראל יעקב פישר ראב"ד
ירושלים שתאריך פטירתו חל בכ"ה
באדר | שורות קצרות על דמותו של פוסק
הלכה נודע בשערים שלא פסק פיו מלענות
לשואלים |
על פקחותו הנודעת ועל
מחשבתו היצירתית למצוא פתרונים לכל דורש
ומבקש |
ד’ אמות של הלכה (יהדות
ואקטואליה)
הרב אליעזר מלמד, ראש מכון הר ברכה ומחבר סדרת הספרים "פניני הלכה", טען ב'כנס ירושלים' כי הדרישה לקבלת מצוות מלאה בגיור היא "הוראה של רבני הונגריה בלבד" | האדמו"ר מאונגוואר, הנחשב למומחה בהלכות גירות, הגיב לדברים בשיחה עם ישראל שפירא והביע תדהמה עמוקה מהטענה | הפולמוס המלא (אקטואליה)