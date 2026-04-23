מפגינים ניסו לפרוץ לאולם בג"ץ • השופטים פונו ללשכות

אירוע חריג התרחש הבוקר (חמישי) בבית המשפט העליון, כאשר דיון דרמטי בעתירות להקמת ועדת חקירה ממלכתית לבחינת מחדלי השבעה באוקטובר הופסק באופן פתאומי. השופטים נאלצו לפנות את אולם בית המשפט ולהיכנס ללשכותיהם, לאחר שמפגינים ניסו לפרוץ לאולם.

על פי הדיווחים, מדובר בהורים ומשפחות שכולות שהגיעו למקום במטרה להביע את התנגדותם להתערבות בג"ץ בנושא חקירת הטבח. כניסתם של המפגינים לאולם נמנעה על ידי כוחות הביטחון, אך האירוע גרם להפסקת הדיון באופן חריג.

רגעי המהומה בבית המשפט

תיעוד שהופץ מהאירוע מתאר את הרגעים הדרמטיים בהם הופסק הדיון. בעודה באמצע דבריה, השופטת יעל וילנר נקטעה על ידי איש צוות שנכנס לאולם בחיפזון. "סליחה שאני מפריע, שופטים יקרים, עוד רגע בבקשה. אני צריך שתעצרו את הדיון ותצאו בבקשה לכיוון הלשכות, אנחנו נקרא לכם עוד מעט", נשמע בתיעוד.

השופט נעם סולברג, המשנה לנשיא בית המשפט העליון שעמד בראש ההרכב המורחב, שאל בתדהמה: "מה קרה?". גם מהקהל שישב באולם נשמעו קריאות תמיהה. קול 'אמאל'ה' נשמע בזמן שהופיעה על המסך השקופית "הפסקה", והשופטים פונו ללשכותיהם.

הדיון ההיסטורי שהופסק

הדיון שהתקיים הבוקר נחשב לאחד המורכבים והרגישים ביותר בתולדות בית המשפט העליון. ההרכב המורחב של שבעה שופטים התכנס לדון בעתירות המחייבות את הממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית לבחינת מחדלי השבעה באוקטובר והמלחמה.

כידוע, בג"ץ קיבל החלטה חריגה למנוע כניסת קהל לאולם בית המשפט מחשש להתפרעויות, אך הדיון שודר בשידור חי. ההחלטה התקבלה לאחר שהשופטים קבעו כי "קיים חשש מבוסס לכך שהדיון הקבוע בהליכים עלול להיות מלווה בהפרעות, בהתפרעויות או בהתפרצויות בדרגה שצפויה להקשות באופן ממשי על ניהולו התקין".

יצוין כי מחוץ לבניין בית המשפט התקיימו הפגנות סוערות של תומכי ומתנגדי ההליך. האירוע החריג של פינוי השופטים מדגים את הרגישות הציבורית והביטחונית הרבה סביב הנושא, כאשר משפחות שכולות רבות מביעות התנגדות נחרצת להתערבות בג"ץ בסוגיה.