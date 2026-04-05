הוועדה לביטחון לאומי אישרה את הסדרת השימוש במכת"זית, מדובר בחוק אותו יזמו חברי כנסת מדגל התורה בראשות חבר הכנסת שהגיב: "צריך לשמור על כבודם של המפגינים גם אלו שמפגינים מתחת לבית שלי, אני לא מסכים שיפגעו בהם" (חדשות)
בית המשפט המחוזי בירושלים הורה לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר להפסיק לאלתר את בלימת קידומה של רפ"ק רינת סבן • השופט גדעוני קבע כי בן גביר פעל משיקולים זרים בניסיון לסגור חשבון עם החוקרת שהעידה נגד ראש הממשלה | פסק דין תקדימי (חוק ומשפט)
דרמה בחיפה: אישה שאגרה מאות אלפי שקלים במזומן בביתה בשל חשש מגניבות, נתקלה בחומה בצורה כשביקשה להפקידם בבנק הדואר. הבנק טען ל"הלבנת הון", אך השופטת לא השתכנעה ושלחה מסר חריף למערכת הבנקאית. כמה עלה לבנק הסירוב הלא סביר (חוק ומשפט)
בית המשפט הורה לשחרר למעצר בית את שתי המטפלות החשודות בהמתה בקלות דעת, הזנחה, התעללות ותקיפת חסר ישע | השופט לא קיבל את בקשת המשטרה להרחיקן מירושלים, אך אסר עליהן יצירת קשר עם הורים ואיסור עיסוק בתחום הילדים | באורח מפתיע, אימו של הילד ארי כ"ץ ז"ל הגיעה לבית המשפט להעיד לטובת המטפלות (חדשות, חרדים)
בית המשפט החליט להאריך עד חמישי את מעצרן של המנהלת והמטפלת מהמעון בירושלים שבו מתו אתמול שני תינוקות | נציג המשטרה אמר בדיון כי "הזדעזעתי ממה שראיתי בזירה. ניכרה הזנחה מובהקת" | לדבריו, "יש אינדיקציה שהן משום מה מרשות לעצמן לאכלס תינוקות בתא שירותים" (בארץ)
במהלך הדיון במחוזי עימתה התובעת יהודית תירוש את נתניהו עם טענות כתב האישום בפרשת בזק וואלה | בפתח הדיון הציגה תירוש הודעת סמס שכתב סגל לאחר פרסום כתבה בוואלה שביקרה אותו, בה נאמר: “נראה לי שפשוט אתקשר למשפחת נתניהו שתוריד את הידיעה" | כך הגיב נתניהו (בארץ)
נשיא בית המשפט השלום מתח ביקורת קשה על התנהלות המשטרה בפרשייה החדשה שנחשפה בראיון של פלדשטיין ל'כאן 11' | השופט קבע כי עדותו של פלדשטיין היא "משענת קנה רצוץ", ואמר כי לא ברור לו מהו החשד נגד מנצור | השופט קבע כי הם אינם מורחקים מלשכת ראש הממשלה (חדשות)
פסק דין עקרוני של השופט קובי ורדי קובע: לרשויות המקומיות אין סמכות חוקית לעקוב אחר אזרחים במרחב הציבורי ללא חקיקה מפורשת של הכנסת • האם דוחות העבר ששולמו במיליוני שקלים עומדים בפני ביטול? ומה יקרה אם אזרח יתבע עירייה על גבייה לא חוקית (משפט)
יו"ר הקואליציה, שמחה רוטמן ומקורבו של גדעון סער מקדמים ב"הליך בזק" את ביטול עבירת הפרת האמונים • למרות הצהרת היוזמים כי החוק לא ישפיע רטרואקטיבית, המהלך עשוי לרוקן מתוכן את האישום המרכזי בתיקי האלפים • "סוף להתעמרות בנבחרי ציבור" (פוליטי, משפט)
שופטי בג"צ דנים הבוקר בעתירת ראש האופוזיציה יאיר לפיד נגד תקציבי החינוך החרדי שעברו בוועדת הכספים | בשבוע שעבר השופטת וילנר הקפיאה את התקציבים, אך מרבית הכסף כבר עבר למוסדות החינוך | בסיעות החרדיות תקפו את בג"צ: "אין שופטים בירושלים אלא חבורת פירומנים מסוכנת, שבמאבקה הנואש להציל את שליטתה מתפוררת" (חוק ומשפט, בארץ)
תושב הוד השרון הצטלם עם אקדח, כשאצבעו על ההדק, בעודו מיישיר מבט רציני למצלמה | הוא פרסם את התמונה ברשת ואיים לפגוע בראש הממשלה לשעבר בנט | את התמונה גם קבע כרקע בחשבונו האישי | היום גזר בית המשפט את דינו (משפט)