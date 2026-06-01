נשיא העליון יצחק עמית ( צילום: פלאש90 )

בכנס לשכת עורכי הדין שהתקיים היום (שני) באילת, הציגו ראשי מערכת המשפט חזית תקיפה ואחידה כלפי הדרג המדיני והביקורת הציבורית. נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, והיועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, נשאו נאומים חריפים ויוצאי דופן, שבהם התריעו מפני מה שהגדירו כסכנה ליסודות השלטון.

"מרוץ לחיסול המוסדות" היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, פתחה בנאום תקיף במיוחד שבו האשימה את הדרג המדיני בניסיון מואץ לפרק את מערכת המשפט ואכיפת החוק. "אם בעבר התייחסנו לכך שדמוקרטיות נופלות בצעדים קטנים, בשל הקרבה לתום הקדנציה של הכנסת הנוכחית נפתח מרוץ לחיסול המוסדות הדמוקרטיים", הטיחה היועמ"שית. בהרב-מיארה התייחסה ישירות ליוזמות החקיקה שעל הפרק והבהירה: "עם העברת חוק הפיצול וחוק מח"ש, מערכת אכיפת החוק במדינת ישראל תשנה לגמרי את אופייה". לדבריה, מדובר בשינוי מהותי שעלול לפגוע באופן בלתי הפיך במערכת אכיפת החוק. משפט נתניהו; "צריך לשים אותו בכלא" עימות סוער בין ראש הממשלה לפרקליט דוד ישראלי | 11:27 חלק מרכזי בנאומה הוקדש לביקורת על סירוב הממשלה לציית להחלטות שיפוטיות. "במצב שבו הממשלה קוראת שלא לציית לפסקי דין, לא ירחק היום שבו פסק דין של בית המשפט ייתפס בעיני הציבור כבלתי מחייב", הזהירה היועמ"שית. חשש מקריסה חברתית היועמ"שית תהתה בקול לגבי ההשלכות של מדיניות זו על הציבור הרחב: "גלי ההשפעה של המתקפה על בית המשפט אינם צפויים. קל להצית את האש, קשה לשלוט בגובה הלהבות. יש מי שישאל – אם הממשלה אינה מצייתת להחלטות בית המשפט, מדוע יתר המוסדות והציבור מחויבים בכך?". בהרב-מיארה לא פסחה גם על הנושא הבוער של חוק הגיוס, והתייצבה באופן נחרץ נגד לומדי התורה: "החוק בישראל ברור – חובת הגיוס לצה״ל חלה על הכל. הנטל על המשרתים עצום. הרמטכ״ל זועק לחיילים ואי אפשר יותר להתעלם מכך". היועמ"שית הבהירה כי המערכת המשפטית תציב חומה בנושא זה: "לא ניתן לשתף פעולה, מבחינה משפטית, עם מצב שבו ביד אחת הממשלה מגבירה את הנטל על המשרתים; וביד השנייה הממשלה מאפשרת השתמטות המונית, ויש שיאמרו אף מעודדת אותה".

השופט יצחק עמית ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

הנשיא עמית: "נקודת שפל חסרת תקדים"

במקביל, נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, תקף בחריפות את הביקורת הציבורית הגוברת כלפי מערכת המשפט, וכינה אותה "נקודת שפל חסרת תקדים". עמית הזהיר מפני "תהליך שקט של נירמול" שבו החברה מסתגלת לאובדן גבולות ולשחיקת האמת.

"ככל שחולף הזמן במלחמה הקשה הזו, נדמה שהשיח הציבורי השלים מעגל וחזר לנקודה שבה היה ערב פריצתה", קבל השופט עמית, תוך שהוא מותח ביקורת על אנשי ציבור המשתלחים בשופטים מכהנים בכינויים כמו "אויבי האומה", "שודדים ובריונים".

עמית השווה את הנירמול ל"חומר מאלחש" המכשיר את הקרקע להכחשת פסקי דין ואף לאלימות. הוא הקדיש חלק ניכר מדבריו להדיפת מה שהגדיר כמידע כוזב המופץ נגד בית המשפט.

דחיית טענות "פייק"

בסוגיית חלוקת הכותל, טען עמית כי הכותרות לפיהן בג"ץ נתן החלטה על חלוקת הכותל המערבי וקביעת הסדרי תפילה הן כוזבות, וכי האמת היא שההחלטה המדוברת עסקה דווקא באכיפת עמדתה של הממשלה עצמה.

בנושא ההתערבות בביטחון הרצועה, דחה הנשיא בתוקף את הטענות החוזרות בימין על התערבות בג"ץ במדיניות הביטחון בגבול עזה: "מדובר במיחזור של פייק ישן על עתירות שנדונו עוד בשנת 2018", הדגיש, וטבע את המונח: "פייק הפרימטר".

יריב לוין במליאה | ארכיון ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

חץ ישיר לשר המשפטים

נשיא העליון התייחס לראשונה באופן ישיר לביקורת שנשמעה על דרך מינויו לתפקיד, לפיה "בחר את עצמו", וכינה זאת "פייק שנפוץ בימינו כלחמניות אחרי הפסח".

"האמת היא פשוטה: בחירתי לתפקיד הנשיא נעשתה בהחלטה של הוועדה לבחירת שופטים אשר התקבלה על פי סמכותה. כמובן שבהצבעה זו לא השתתפתי בעצמי", הבהיר עמית ושלח חץ ישיר לעברו של שר המשפטים.

"חרף הפייק שמופץ, כינוס הוועדה נעשה בידיעתו ועל דעתו של יו"ר הוועדה, שר המשפטים", הוסיף עמית. "השר בחר להחזיק את המקל משני קצותיו: לא להגיע לישיבה עצמו, ואחר כך להכחיש כל נגיעה בבחירת נשיא בית המשפט העליון".

כמו כן, יצא להגנתו של חברו להרכב, המשנה לנשיא השופט נעם סולברג, וגינה את ההשתלחויות בו עקב תפקידו כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית.

סיום לוחמני

שני הדוברים חתמו את דבריהם במסרים לוחמניים ותקיפים, המבהירים כי אין בכוונתם לסגת מול הדרג הנבחר. השופט עמית הצהיר: "הפייק והמתקפות לא ירתיעו את הרשות השופטת. לא נירא ולא ניחת ולא נגור מפני איש".

"אנו נוסיף לעמוד על משמר שלטון החוק וערכי מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית. אנו נוסיף למלא את שליחותנו בשירות הציבור, ללא מורא וללא משוא פנים", הוסיף הנשיא.

עמית חתם בקריאה לוודא "שלשקר יהיה מחיר – מחיר משפטי, חברתי וציבורי", תוך ציטוט הפסוק: "אמת מארץ תצמח".

בימין תוקפים: "רקבון עמוק"

יו"ר הקואליציה אופיר כץ, כתב בתגובה לנאומה של מיארה: "אמון הציבור במערכת אכיפת החוק בשפל נוראי הודות לפעולותייך כיו״ר אופוזיציה. החוקים האלו, שיעברו היום ומחר, הם צעד הכרחי שנועד לתקן את מה שקלקלת ורמסת. בתקווה שאלו אכן ישנו את אופי מערכת אכיפת החוק, מרקבון עמוק חזרה לצדק ואמת".