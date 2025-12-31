בהחלטה ארוכה ומנומקת, נציב תלונות הציבור על שופטים מסכם את התלונות שהוגשו כנגד הנשיא יצחק עמית וקבע כי הוא פעל בניגוד עניינים כשקיבל החלטה בעתירה נגד ביטול נבחרת הדירקטורים בזמן שאחיו חבר בנבחרת (חדשות בארץ)
בג"ץ דחה את בקשתו החוזרת של שר המשפטים יריב לוין למנות את נציב התלונות על השופטים, השופט בדימוס אשר קולה, למלווה חקירת הפצ"רית, לאחר שהגיע ל"מבוי סתום" בניסיון למנות גורם אחר שילווה את החקירה | לוין תקף: "מערכת אשר איבדה את הבושה" (משפט)
חקירתה של הפצ"רית לשעבר מצויה לקראת סיום ובשלביה האחרונים | בקרוב, לאחר סיכום וסיום, יקבע הגורם שיקבל את תיק החקירה - בהתאם לממצאים | שר המשפטים יריב לוין פנה הערב שוב לבג"ץ: דורש שקולא ילווה את החקירה (משפט, בארץ)
פרשיית הפצ"רית לא יורדת מסדר היום ולמרות שמנסים להקטין אותה, כדי להגן כביכול על מערכת המשפט, השופט קולה שמונה בידי שר המשפטים, מבהיר מדוע הוא הסכים לקחת על עצמו את החקירה והבהיר גם מה רמת הקשר שלו עם שר המשפטים יריב לוין (חדשות משפט)
"בנסיבות החריגות והקיצוניות של הפרשה", קבעו שופטי בג"ץ פה אחד, כי "החלטת שר המשפטים – להטיל את תפקיד היועמ"שית לפקח על חקירת הפרשה, על גורם מחוץ לייעוץ המשפטי לממשלה או פרקליטות המדינה – ניתנה בסמכות | עם זאת, נקבע כי לא ניתן להטיל את התפקיד האמור על השופט קולה" (חדשות בארץ)
נציגו של שר המשפטים יריב לוין בבג"ץ הציע פשרה, לפיה השופט קולה ישהה את עצמו מתפקידו כנציב תלונות הציבור, במטרה לקבל את תפקיד ראש צוות החקירה של פרשיית הפצ"רית - היועמ"שית התנגדה | בתוך כך, לאחר שחודש הדיון, שופטי בג"ץ איימו לפרסם פסק דין אם לא יגיעו הצדדים לפשרה (חדשות)
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר זעם בפגישתו עם קציני משטרה בכירים על החלטת המפכ"ל שלא לאפשר התערבות של השופט קולה בחקירה | "אנחנו לא רפובליקת בננות", אמר בן גביר לראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה (פוליטי)
בדיון בבג"ץ ביום שלישי, שיעסוק בשתי עתירות הנוגעות לחקירת הפרשה שבה מעורבת הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר | עתירה אחת קוראת להרחיק את היועמ"שית מליווי החקירה, בעוד השנייה קוראת לפסול את החלטתו של שר המשפטים להטיל את הליווי על נציב תלונות הציבור על שופטים אשר קולה (משפט)
מי מצא את הטלפון הנייד? האם יכול להיות שהוא שרד במים? מדוע המשטרה לא הצליחה לאכן את המיקום? האם יש במכשיר השייך לכאורה לפצ"רית לשעבר חומר מפליל על בכירים אחרים? מי יכול להשיג את הקוד של יפעת תומר ירושלמי? כיצד הופיעו שיחות שלא נענו? | עושים סדר בשלב הנוכחי של העלילה המתפתלת, שנראה כי כבר קשה לעקוב אחרי הפרטים (אקטואליה)
לאחר חוות דעת של היועצת המשפטית של משרד המשפטים על ניגוד עניינים של בהרב-מיארה, החליטה היועצת המשפטית לממשלה, שלא תעסוק עוד בפרשת שדה תימן, ותעביר את ליווי החקירה לפרקליטות | השר לוין מינה את השופט בדימוס קולה לטפל בפרשה (פוליטי, משפט)
השופט בדימוס אשר קולה המכהן כנציב הציבור לתלונות על השופטים, העיר הערה חריגה נגד נשיא העליון יצחק עמית, ברקע השתתפותו של האחרון בכנס לשכת עורכי הדין - בו בעת שהלשכה מנהלת תביעה באולם בית המשפט בו מכהן כנשיא | עם זאת, קולה דחה את התלונה (משפט)
יונתן אוריך, לשעבר יועצו של ראש הממשלה, הגיש מכתב חריף לנציבות תלונות השופטים בתגובה לתלונה שהגישה התנועה לאיכות השלטון נגד השופט מנחם מזרחי, ששחרר את אוריך מתנאים מגבילים בפרשת קטרגייט | אוריך טוען כי מדובר בניסיון להלך אימים על שופט מכהן ולפגוע בעצמאות מערכת המשפט | לדבריו, גורמים במשטרה תדרכו עיתונאים נגד השופט מזרחי באופן פסול | גורם בכיר במערכת המשפט העריך כי נציב תלונות השופטים צפוי לדחות את התלונה על הסף (משפט)
התנועה לאיכות השלטון הגישה תלונה לנציב תלונות הציבור על שופטים נגד השופט מנחם מזרחי, נשיא בית משפט השלום ראשון לציון, בטענה להתנהלות שפוגעת באמון הציבור ובשלטון החוק | התלונה נוגעת להחלטתו לדחות את בקשת המשטרה להאריך את התנאים המגבילים על יונתן אוריך, יועצו לשעבר של נתניהו, תוך הסתמכות חריגה על דברי ראש הממשלה | בית המשפט המחוזי בראשות השופט עמית מיכלס הפך את ההחלטה וביקר אותה בחריפות, תוך ציון שימוש בלתי תקין בחומרי חקירה חסויים והפרת כללי אתיקה שיפוטיים (משפט)