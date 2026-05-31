ילדים בתלמוד תורה ( צילום: Nati Shohat/Flash90 )

עונת הרישום לישיבות הקטנות באלעד עומדת לפני סיומה, והנתונים שעולים מהשטח מצביעים על שינוי דמוגרפי משמעותי בעיר. תהליך שהחל לפני כארבע או חמש שנים, הפך בשנתיים האחרונות מ"תהליך" לתופעה ברורה - העיר עוברת התחרדות מואצת, והציבור המודרני בוחר לעזוב.

מפת הרישום לישיבות הקטנות מלמדת על היעלמות הולכת וגוברת של הציבור האולטרה מודרני מהעיר. בשיחות עם תושבים רבים, התגלה נתון מפתיע: המשפחות המודרניות בוחרות את פתח תקווה המעורבת - דווקא לא את שכונת גני הדר החרדית, אלא את השכונות המעורבות והחדשות שנבנות בפאתי העיר. חלק מהתושבים עברו לבני ברק, ומיעוט שולי בחר בירושלים. "הקהילה המודרנית הצטמצמה" כשניסינו להבין את הסיבה לתופעה, קיבלנו תשובות מגוונות, אולם הצד השווה שבהן היה ברור: "הקהילה המודרנית הצטמצמה ואינה יכולה לתחזק מוסדות לימוד המתאימים להם". כדי להבין את התמונה המלאה, יש לציין כי באלעד לא נבנו דירות חדשות במשך שנים רבות. רק בשנים האחרונות החלה תנופת בנייה משמעותית במספר מוקדים, אולם הבנייה טרם הסתיימה. החשש ממעצרים בקלפיות: ועדת הבחירות מנסה למנוע דוד קליין | 18:39 תיעוד מרהיב: כך נראה כיבוש מבצר הבופור על ידי לוחמי צה"ל ב. ניסני | 20:00 המשמעות המעשית: כל משפחה "אברכית" שהגיעה לאלעד, פינתה בעצם משפחה אחרת שבחרה לעזוב. התחרדות העיר משפיעה באופן ישיר על מפת הרישום לתלמודי התורה והישיבות הקטנות. גם מוסדות החינוך עצמם עברו תהליך התחרדות משמעותי, מה שלא הותיר בפני הציבור המודרני אפשרות מלבד עזיבה לטובת עיר מגורים אחרת.

אב ובנו בדרך לחיידר | אילוסטרציה, למצולם אין קשר לכתבה ( צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת )

השפעת ראש העיר?

כשניסינו לבדוק האם לזהות ראש העיר יהודה בוטבול יש קשר להליך ההתחרדות, קיבלנו תשובות חלוקות. כ-70% מהתושבים עמם שוחחנו מציינים את פעילות העירייה והעומד בראשה כגורם העיקרי להליך ההתחרדות - חלקם ציטט בהומור את החשש שליווה גורמים מסוימים בפוליטיקה החרדית בתקופת הבחירות הסוערות. לעומתם, 30% סברו כי אין קשר ישיר.

גורמים מוכרים בעירייה שהסכימו להתייחס לנושא בשיחות סגורות, טענו כי הקשר הרצוף של בוטבול עם רבני הקהילות אכן הוביל למהפכה רוחנית שקטה: "זה לא משהו שקורה בבום, אבל זה משהו שאם אתה עוקב אחריו, אתה רואה אותו בבירור. יותר מוסדות חינוך תורניים, יותר ישיבות ויותר בתי מדרש".

ילדי ת"ת תורת חסד ( צילום: ארכיון כיכר )

שינויים בתלמודי התורה

בגזרת תלמודי התורה, גם שם ניכר מהפך רציני. לדוגמה, תלמוד תורה תורת חסד, שנחשב לאחד החיידרים המודרניים בארץ, עבר מהפך קל בשנים האחרונות. המוסד בוחר כיום לקבל לשורותיו משפחות פחות מודרניות מבעבר ואף משפחות בני אברכים, מה שמלמד על המגמה שעוברת העיר.

בשנים הקרובות עומדת העיר להכפיל את עצמה, והשאלה המרכזית שנשאלת היא האם התושבים החדשים שיגיעו לעיר יחזירו את 'המודרניות', או שהתושבים שיגיעו - לפחות חצי מהם דרך מחיר למשתכן - יחזקו את הקו החרדי יותר בעיר. התשובה לשאלה זו תקבע את פני העיר בעשור הקרוב.