ח"כ דוידסון מיש עתיד: "לפיד הוא ליכודניק אמיתי, הוא נץ"

חבר הכנסת סימון דוידסון ( צילום: יונתן סינדל/Flash90 )

חבר הכנסת סימון דוידסון מיש עתיד חשף בראיון מפתיע את העבר הליכודי שלו ואת הדעות הימניות של יו"ר המפלגה יאיר לפיד, תוך שהוא מנסה לשנות את התפיסה הרווחת לגבי מיקומה האידיאולוגי של יש עתיד. "אני משתגע מזה שאנשים חושבים שיאיר לפיד הוא שמאל - הוא באמת ליכודניק", הצהיר דוידסון בפאנל שבו השתתף.

דוידסון, שגדל בנתניה, פרש בפני המשתתפים את מסלולו הפוליטי: "אני, סימון דוידסון, גדל בנתניה, והייתי הארדקור ליכוד. ואני מדבר איתך על הבנאדם הכי קרוב למרים פיירברג ולכל המערכת שלה, ועבדתי בשביל הליכוד הרבה מאוד מערכות בחירות". לדבריו, ב-2012 הוא היה אחד מהמקימים של יש עתיד, אך במקביל "הליכוד הלך והפך למפלגה שאני כבר לא מכיר אותה". "לפיד תמך בי בכל העימותים" חבר הכנסת מיש עתיד הודה כי היו "הרבה הרמות גבה לגבי דעות שלי, לגבי אמירות שלי, לגבי התנהלות שלי בכנסת, של אנשים בתוך יש עתיד". עם זאת, הוא חשף שלפיד דווקא תמך בו: "אני לא מתבייש להגיד, אני ימני, הארדקור ימני אני. אתה יודע מי בדעות שלי? ומי תמך בי כל הזמן? ומי עודד אותי בכל מה שעשיתי? יאיר לפיד". דוידסון התייחס לעימותים שניהל בכנסת: "בסיפורים עם אימאן ח'טיב-יאסין ועופר כסיף, והרבה מאוד סיפורים שהיו - יאיר לפיד תמך בי". הוא הוסיף והבהיר: "אנשים לא מבינים, אבל יאיר לפיד הוא באמת ליכודניק. הוא גדל בבית של ליכוד, הוא ימני בדעות שלו, הוא נץ, וזה לא עובר לציבור".

יאיר לפיד ( צילום: פלאש 90 )

"רק עם פינוי בינוי משמעותי"

כאשר נשאל האם הליכוד יכול לחזור לימיו המפוארים, השיב דוידסון בבהירות: "רק עם פינוי בינוי משמעותי. כל עוד יש פריימריז, ופריימריז כפי שהוא מתנהל בליכוד, לא תהיה תקומה לליכוד. עדיין יהיו אנשים שאנחנו לא רוצים אותם בפוליטיקה".

אחד המשתתפים בפאנל אתגר את דוידסון: "אבל למה אנחנו מסתכלים רק על הליכוד? אני מרגיש כאילו יש לך כל כך הרבה דעות נכונות ויפות והן טיפה מתפספסות במפלגה כמו יש עתיד. אני רואה מפלגות בכנסת שאתה יכול לפרוח בהן, שהן יותר נוטות לימין, באמת".