בעסק לשטיפת רכבים בנצרת, נכנסו שני גברים וביקשו מבעל המקום להעביר להם את הכסף שהרוויח, אך הוא סירב | השניים תועדו במצלמות האבטחה, גונבים טלפון נייד, שכעבור שעות נמצא אצלם בחיפוש של המשטרה שלכדה אותם (חדשות בארץ)
קליפט ספרליס, גבר בן 55 ממרילנד הודה בכך ששלח לארגונים יהודיים ברחבי המדינה, בהם בתי כנסת ובתי ספר, במשך למעלה משנה, הודעות מאיימים במטרה להטיל עליהם פחד | גזר דינו צפוי להניתן בעוד כארבעה חודשים - אלה העונשים המקסימלים שהוא יכול לקבל (יהדות בעולם)
על רקע המתקפות נגד חברי הכנסת החרדים מצד גורמים חרדיים שמתנגדים לח"כי ש"ס - בשל תמיכתם בקידום חוק הגיוס, יושב ראש ש"ס אריה דרעי סירב להצעת הכנסת לקבל אבטחה צמודה | כזכור, דרעי נתקל לאחרונה במספר מקרים של הפגנות קשות, כולל במהלך השבת, רק בגלל קידום חוק הגיוס (חרדים)
כתב אישום הוגש נגד אליה סליק, תושב הרצליה, בגין איומים על ראש העיר יריב פישר | סליק פגש את ראש העיר ברחוב ואיים עליו בצורה קשה | הנאשם אותר ונעצר באמצעות מצלמות העירייה, שזיהו את הטרקטורון שלו | מדובר בנאשם בעל הרשעות קודמות שאינו מרוצה מתפקודו של ראש העיר (פלילים, בארץ)
מתאם השבויים והנעדרים גל הירש ומשפחתו סובלים מאיומי רצח והטרדות מצד מפגינים קיצוניים. בתו נשלחה לחו"ל, ורעייתו חוששת לחייהם | המשטרה: "משטרת ישראל מבצעת הערכות מצב למאוימים בהתאם לחוק ולנהלי המשטרה" (בארץ)
העולם עוצר את נשימתו לקראת פגישה היסטורית ביום שישי הקרוב בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ למקבילו הרוסי ולדימיר פוטין | כל מאמציו של טראמפ עד עתה לעצור את המלחמה באוקראינה נחלו כישלון, למרות האיומים הרבים שהספיק לשגר לכיוון מוסקבה | הדד-ליין של ה-8 באוגוסט שהציב טראמפ כבר עבר מזמן, והמוות נמשך בגבול בין רוסיה לאוקראינה | האם מדובר באחיזת עיניים בשיתוף פעולה רוסי-אמריקני או בצעד אמיתי לקראת השלום? | סקירה (מגזין)
הטליבאן הודיע כי "יחקור" אירוע במסגרתו נשים עובדות או"ם קיבלו איומי מוות על חייהן במדינת הטרור אפגניסטן, הנשלטת בידי טליבאן | לפי הדיווחים, האירועים התרחשו במאי האחרון כאשר נשים שעובדות בצוותי האו"ם אוימו על חייהן "בצורה מפורשת" (בעולם)
המל"ל שב ומזהיר את הסיכון לישראלים מפני ביקור בחצי האי סיני | על פי ההודעה: אזהרת המסע נותרה על רמה 4 - איום גבוה והמלצה להימנע מהגעה לאזור | בנוסף נאמר כי "בעת האחרונה התחדדו איומים אלו אל מול הישראלים המתעתדים לבקר באזור" (בעולם)
הוועדה לביטחון לאומי קיימה היום דיון ברקע עליית המדרגה באיומים על נבחרי ציבור, בהשתתפו נציגי המשטרה, קצין הכנסת, וגופי ביטחון נוספים| נזכיר כי רק בתקופה האחרונה נשלחו מספר מעטפות חשודות - למספר שרים וחברי כנסת| מפקד אבטחת אישים בדיון: "נאמר לנו גם עכשיו כי אין קצה חוט" בינתיים (כנסת)