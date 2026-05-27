ניצחון משפטי: ביהמ"ש דחה עתירה נגד בחירות רב חולון

בית המשפט העליון דחה היום (שלישי) על הסף את העתירה הקנטרנית שהוגשה נגד קיום הבחירות לרב העיר חולון. השופט ח'אלד כבוב קבע כי הבחירות יתקיימו היום במועדן, וכי הדיין בדימוס הגאון רבי יעקב זמיר ימשיך לכהן כיו"ר ועדת הבחירות.

ההחלטה השיפוטית מסיימת סערה משפטית שפרצה בעקבות עתירה שהגיש עו"ד שמואל שמואלי מעמותת "חוקתי", בה דרש לפסול את הרב זמיר ולבטל את הליך הבחירות כולו. העותר טען כי הרב זמיר נכח באירוע שנערך בסמוך למטה מפלגת ש"ס בירושלים, בטענה שיש בכך משום מעורבות פוליטית.

בירור עובדתי מקיף

מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, פתח בבירור עובדתי מקיף בעקבות הטענות שהועלו בעתירה. מהבדיקה המעמיקה שנערכה עלה כי הרב זמיר הגיע למקום אך ורק כדי להשתתף באירוע משפחתי-תורני של סיום מסכת שערך חתנו, ללא כל זיקה או כוונה פוליטית.

ממצאים אלו הוצגו בפני בית המשפט העליון והובילו לדחיית העתירה. בתגובת משיבי המדינה הוסבר כי המשיב "הגיע לאירוע סיום מסכת שנערך חתנו באולם האירועים והתפילה בסמוך למטה המפלגה, וזאת מבלי שידע את זהות המשתתפים האחרים באירוע", וכי "מטרת השתתפותו באירוע הייתה דתית בלבד".

דחייה על הסף

בהחלטתו קבע השופט כבוב כי "סיכויי העתירה דנן אינם מן המשופרים". בהתאם, בשים לב לסד הזמנים ולחשיבות שבקיום הבחירות בעתן, לא ניתן צו ביניים כמבוקש. יחד עם זאת, השופט ציין כי "אינני מתעלם מהלקחים שנכון להפיק ממקרה זה במבט צופה פני עתיד".

משיבי המדינה טענו כי דין העתירה להידחות על הסף, הן בשל השיהוי בפניית העותרת למשיבים, הן בשל כך שהעותרת מתעברת על ריב לא לה במקום שבו קיים נפגע קונקרטי שיכול היה להגיש את העתירה. בהקשר זה, הסתמכו משיבי המדינה על פסיקת בית משפט זה בבג"ץ 43375-09-25 שבה נקבעה קביעה דומה ביחס לעתירה שהגישה העותרת בסוגיה דומה.

הבחירות יתקיימו במועדן

הבחירות לתפקיד הרב הספרדי של חולון יתקיימו היום במועדן המקורי, כאשר חברי הגוף הבוחר יקבעו את זהות הרב שינהיג את הקהילה הספרדית בעיר. ההליך הדמוקרטי ממשיך כסדרו, לאחר שבית המשפט העליון הבהיר את עמדתו החד-משמעית.

בהחלטתו הציע השופט כבוב לעותרת להסכים למחיקת העתירה ללא צו להוצאות. העותרת תשקול את הדברים ותודיע עמדתה בתוך 5 ימים.