היועמ"שית ממשיכה לדרוש את פסילת גופמן: "פגע בחקר האמת"

נשיא בית המשפט העליון בדימוס אשר גרוניס ( צילום: ארי דודקוביץ' / פלאש 90 )

היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, הגישה לפנות בוקר (חמישי) עמדה חריפה לבית המשפט העליון בעניין העתירה נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. בתגובתה, מבקשת היועמ"שית מהשופטים לפסול את המינוי, וכן להוציא צו על תנאי שיחייב את ראש הממשלה לנמק מדוע החלטתו לא תבוטל.

כעת יצטרך בית המשפט להכריע אם לאשר את המינוי בהסתמך על חוות דעתה המשלימה של הוועדה המייעצת למינוי בכירים, או להורות על הקפתו להמשך בירור. על פי הנמסר, השופטים קבעו כי הצדדים יגישו את התייחסותם לחוות הדעת המשלימה עד מחר בשעה 18:00. "פגע ביכולת להגיע לחקר האמת" בנימוקיה המפורטים, הסבירה היועמ"שית כי החלטתו של גופמן שלא למסור את המידע שברשותו בהקשר של חקירה פלילית-ביטחונית, פגעה ביכולת להגיע לחקר האמת ובזכויותיו של העותר, אורי אלמקייס. לדבריה, הקשר בין אוגדה 210 לבין ערוץ הטלגרם של אלמקייס לא הובא לידיעתם של גורמי החקירה. היא מציינת כי כאשר נשאל גופמן על ידי תא"ל ג' לגבי קשר ישיר או עקיף לערוץ הטלגרם, הוא לא שיקף את תמונת המצב המלאה על אף שידע כי קיים קשר בין האוגדה לערוץ.

אורי אלמקייס ( צילום: יונתן סינדל/Flash90 )

היועמ"שית דחתה את הטענה לפיה הבירור של רח"ט הפעלה עסק אך ורק בסוגיית הדלפת החומר המסווג, וציינה כי הדבר אינו מרפא את הפגם בטוהר המידות. לפי עמדתה, השורה התחתונה היא שגופמן נשאל על זיקה לערוץ ונמנע מלמסור את העובדות המלאות, גם לאחר שמפעיל הערוץ נעצר.

השגה חריפה על החלטת הוועדה

חלק נוסף בתגובה הופנה כלפי החלטת הרוב בוועדה המייעצת למינוי בכירים. היועמ"שית טוענת כי חוות דעת הרוב מאופיינת במגמתיות שמטרתה להפחית מאחריותו של גופמן.

"מקריאת הפרוטוקולים עולה כי חלק מחברי הרוב בוועדה גיבשו את עמדתם להכשיר את המינוי מראש, וכתוצאה מכך נמנעו מלהתחשב בנתונים ובמידע שאינם תומכים בעמדה זו", כתבה בהרב-מיארה, וסיכמה כי חוות דעת הרוב אינה יכולה לעמוד.

הרקע: הוועדה אישרה בשנית

כזכור, הוועדה המייעצת למינוי בכירים בראשות נשיא בית המשפט העליון בדימוס אשר גרוניס התכנסה מחדש לדיון בעקבות החלטת בג"ץ שהורה לבחון את מינויו של גופמן לאור עדותו של אלמקייס. על פי הנמסר, רוב חברי הוועדה - טליה איינהורן, משה טרי ודניאל הרשקוביץ - קבעו כי לא נפל דופי בטוהר המידות של גופמן ואף חיזקו את עמדתם באופן מהותי.

מנגד, השופט גרוניס נותר בדעת מיעוט ודרש למנות אדם אחר לתפקיד לתקופת ביניים קצרה. גרוניס טען כי "מן הראוי שתיערך בחינה ובדיקה נוספת על ידי הוועדה של עניינים שונים", במטרה לבחון את טוהר המידות של גופמן בעת שפיקד על אוגדה 210.

ההחלטה הסופית של בג"ץ צפויה להתקבל לאחר שכל הצדדים יגישו את התייחסותם המלאה לחוות הדעת המשלימה של הוועדה.