הריקוד המשותף כנגד הרדיפה

בצל ההתנכלות הבלתי פוסקת כנגד עולם התורה, השתתף אמש (רביעי) הגאון רבי דב לנדו, ראש ישיבת סלבודקה, בשמחת השבע ברכות לנכדו של יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני ולבתו של מזכיר מועצת גדולי התורה וראש עיריית בני ברק בדימוס אברהם רובינשטיין.

במהלך השמחה, פצח ראש הישיבה יחד עם חבר הכנסת גפני בשירת 'עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום' - שירה שהכוונה בה ברורה לכל. השירה המשותפת של ראש הישיבה ויו"ר דגל התורה מגיעה על רקע גל מעצרים חסר תקדים של תלמידי ישיבות בימים האחרונים וההתנכלות הבלתי פוסקת של היועצת המשפטית לממשלה כנגד עולם התורה.

יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני אצל חלק מחברי המועצת, השבוע

הוראה חריגה: להפסיק שיתוף פעולה

במקביל, שיגר יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני הוראה חריגה לנציגי התנועה ברשויות המקומיות ברחבי הארץ: להפסיק לאלתר את שיתוף הפעולה עם משטרת ישראל, לרבות השיטור העירוני, עד להודעה חדשה. "שלא נהיה חלילה שותפים לפגיעה בתורה הקדושה ובלומדיה", כתב גפני במכתב שנשלח לנציגי דגל התורה.

המתח הגיע לשיאו גם בכנסת, כאשר יהדות התורה תקפה בחריפות את הציונות הדתית על החרמת ההצבעה בחוק המעונות. יו"ר סיעת יהדות התורה, ח"כ אורי מקלב, מסר בתגובה חריפה: "הקושי של הליכוד לגייס רוב לדבר הכי אלמנטרי ואנושי - כמו מעונות יום לתינוקות שלא חטאו - מוכיח שאין באמת גוש". גפני הוסיף: "השנאה נגד הציבור החרדי מעבירה אותם על דעתם ופוגעת גם בציבור העובד והחלש".