לאחר השיחה ההיסטורית שמסר ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו בהיכל ישיבת פוניבז', בה הוא הזכיר את רעו להנהגה - הגאון רבי ברוך דב פוברסקי - שלא נכח בשיחה, הוא ביקש מבני ביתו לעלות במיוחד לביתו של הגרב"ד פוברסקי, שם ההעלו גדולי הדור סיפורי עבר וכן שוחחו על הרשעות של בג"ץ בנוגע לחוק הגיוס ועל דרכי הפעולה הבאים - לרווחת עולם התורה | תיעוד וסיקור (חרדים)
"זה רע מאוד שעושים, ומסכנים את עצמם ואת אחרים. כל מיני פעולות שעושים, זה הכל דברים רעים מאוד, הם לא מועילים כלום. זה לא יראת שמיים ולא כלום", אמר ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, בנוגע לבחורים שנוטלים סיכונים וזאת בעקבות שורת המעצרים שהיו ביממה שחלפה | צפו בדבריו המלאים (חרדים)
בשונה מהפעמים האחרות בהן ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, פוצח בריקוד עם בחורי הישיבות, אמש כאשר מסר שיחה בישיבת חברון, הוא פצח בריקוד ארוך במיוחד, כאשר השיא היה בעת ששרו "עצו עיצה ותופר" | צפו בתיעוד המרומם (עולם הישיבות)
"יש כאלו שזוממים לקעקע את עולם התורה, וחפצים לגייס לומדי תורה חלילה, וכולנו עומדים נגדם כחומה בצורה שאפילו בן ישיבה או אברך אחד לא יגוייסו לצבא", אמר אמש ראש הישיבה הגר"ד לנדו בכינוס הגדול של ישיבת מיר | צפו (חדשות חרדים)
בכירים בסיעה הליטאית מבהירים כי לא התקבלה כל הוראה מבתי גדולי ישראל להתנגד לחקיקת חוק הגיוס: "להיפך, הדרישה מאיתנו להמשיך בכל הכוח בניסיון להשיג חוק גיוס מוסכם שיפסיק את מעצרי תלמידי הישיבות" | השיחות עם הייעוץ המשפטי לכנסת לא מתקדמות ונוקדות המחלוקת עוסקות גם בשאלת הפיקוח | ראש הישיבה הגר"ד לנדו: "אפילו בן ישיבה אחד לא יילך לצבא" (חרדים)
במעמד מיוחד שהתקיים בעקבות מעצרו של האברך הרב אברהם בן דיין לאחר חתונתו הכריז הגר"ד לנדו כי אף בן ישיבה לא יילך לצבא בשום מסגרת | "אנו מכריזים בזאת בקול גדול: בין אם הרשויות יסכימו לזאת ובין אם לא, אפילו אברך אחד אפילו בן ישיבה אחד לא ילך לצבא", התבטא הגר"ד (חרדים)
בסיעות החרדיות אומרים כי המגעים עם הייעוץ המשפטי לכנסת על נוסח חוק הגיוס הגיעו למבוי סתום וכעת גדולי ישראל ייצטרכו להכריע האם להסכים ולקבל את כל דרישות הייעוץ המשפטי או להעביר חוק ללא תמיכה משפטית למרות שכמעט בוודאות הוא ייפסל בבג"צ ואולי לפרק את הממשלה וללכת לבחירות | בכיר חרדי לכתבנו: "אנחנו במצב הגרוע מכל" (חדשות חרדים)
ראש הישיבה הגר"ד לנדו התייחס לסערת חוק הגיוס והגזירות על עולם התורה ואמר: "אנשים כאן אצלנו רוצים לבטל מהלימוד, רודפים אותנו ואנחנו מקווים בעז"ה שהכל יהיה כחלום יעוף, כענן כלה, הכל יפרח ובמהרה רק נלמד ונעסוק בלימוד" | צפו (חרדים)
מאז שהחלו הדיונים על חוק הגיוס, ישנם הרבה רעשי רקע מתוך הקואליציה כנגד החוק וניסיון לבלום אותו. אך מאחורי הקלעים, ההנהגה החרדית סבורה, כי במידה ותהיה חזית חרדית אחידה בעד העברת החוק, נתניהו כבר ישיג את הרוב הדרוש | "בבלי" חושף כעת, כי המנהיגים הליטאים צפויים לפגוש בקרוב את הרבי מגור, כדי לדון איתו בנושא | הפרטים (אקטואליה)
ראש הישיבה הגר"ד לנדו הורה לחברי הכנסת של 'דגל התורה' להצביע נגד חוק עונש מוות למחבלים | טרם ברור כיצד תפעל סיעת ש"ס | בעבר התבטא הראש"ל הגר"י יוסף נגד החוק והזהיר כי הוא עלול להוביל לכך שכל היהודים בעולם יהיו בסכנה (חרדים)
בעקבות ההתפתחות הדרמטית שחשף כתבנו, חברי הכנסת של דגל התורה עלו הערב למעונו של ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, כדי לעדכן אותו בהתפתחויות ולקבל את אישורו למהלכים | חברי הכנסת ישבו עם ראש הישיבה למעלה משעה ועברו "סעיף סעיף", ביניהם מספר סעיפים "בעייתיים" שיש לתת להם פתרון | בתום ההתייעצות אמר ראש הישיבה: "שמעתי את כל הסעיפים, אתן תשובה בהמשך" | כל הפרטים (חדשות)
תלמיד הישיבה אריאל רוזנצווייג שנעצר במהלך ה'שבעה' על אביו ושוחרר, עלה הערב למעונו של ראש הישיבה הגר"ד לנדו | ראש הישיבה ברכו בחמימות: "תלמד תורה ולא תשים לב לכל הרשעים האלה שרוצים לקחת אותך למקום הרע הזה בצבא" | בנוסף, בירכו שיקבל פטור וניחם אותו על פטירת אביו (חרדים)
גדולי ישראל שוחחו בינהם וקבעו היערכות לקיום עצרת תפילה מרכזית כבר ביום ראשון הקרוב, בשל מעצר בחורי הישיבות אמש | "שמעתי שקרה מקרה נורא בארץ ישראל, עצרו בני ישיבה" - השיחה המלא בין גדולי ישראל נחשפת | צפו (חרדים)
אלפי בני הקהילה של קליבלנד בארצות הברית, יחד עם רבניה ונגידיה השתתפו ביום של חיזוק והתעוררות, עם הגעתו של הגר"ד לנדו לעיר, במסגרת מסע קרן עולם התורה · בימים הקרובים ימשך המסע בלוס אנגל'ס | תיעוד וסיקור (חדשות חרדים)
כפי המסורת שהונהגה בזמן מרן הגראי"ל שטיינמן, ראש הישיבה הגר"ד לנדו, עלה לירושלים כדי למסור שיחת חיזוק מיוחדת לרגל עשרת ימי תשובה | בין יתר דבריו אמר רה"י: "כל היישוב חייב את חייו לאברכי הכוללים ולבני הישיבות שמתמסרים ללמוד את התורה בכל זמן ובכל מצב, ורק בזכות לימודם, העם היושב בציון זוכה להתקיים בארץ ישראל" (חדשות חרדים)
גדולי ישראל בראשות הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש, יוצאים בשעה זו למסע איסוף כספים בלונדון, ביום חמישי האחרון, נכנס המשגיח למעונו של הגר"ד לנדו והתקשורת ביניהם על מספר עניינים בענייני השעה נעשתה באמצעות הכתב - למרות שישבו אחד ליד השני | "בבלי" עם ההסבר מדוע זה קרה ועם התיעוד (חרדים)
הגר"א בירנצווייג מרבני ישיבת מיר, עלה למעונו של המנהיג הליטאי כדי להתייעץ בהיבטים החינוכיים והאמוניים לאחר הפיגוע הרצחני שהתרחש הבוקר בצומת רמות בירושלים | "ממש אפשר לבכות רק לבכות, ממש לבכות, זה נורא ואיום מה אפשר להגיד" (חרדים)