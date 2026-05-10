הגר"ד לנדו: "אני אתן בלי נדר סך 300 שקל בעבור דבר זה" ( צילום: באדיבות המצלם )

קריאה יוצאת דופן מתפרסמת בימים אלו, כאשר הגר"ד לנדו, פונה לציבור במכתב אישי במרכזו עומד מקרה כאוב של איש ציבור ותלמיד חכם, שזהותו נשמרת בסוד. מדובר ביהודי המקדיש את חייו לעזרה לזולת, אשר נקלע למצוקה כלכלית חריפה המאיימת על המשך פועלו.

במכתבו, מתאר הגר"ד לנדו את תרומתו הכבירה של אותו תלמיד חכם, אשר נושא על כתפיו את משאם של רבים: "התוודעתי לאחרונה למקרה מיוחד, של תלמיד חכם מורם מעם, אשר במסירות לב ובהתמסרות עצומה מסייע לכלל ולפרט בעצה ובתושיה, ואף בדברים רבים הנוגעים לפיקוח נפש ממש, ומאות ואלפים נעזרים על ידו תמידין כסדרן".

אולם, מתברר כי מסירות זו הותירה אותו תחת מעמסה כספית שחונקת את צעדיו. על כך מוסיף הגר"ד לנדו: "ויהודי נכבד זה, אדם ביקר מאד נעלה, נשתרגו עליו חובות רבים והדבר מעיק עליו מאד, והציבור כולו, ואני בכללם, מחוייבים להתאמץ בהכרת הטוב במקרה זה, ואף גם זאת, מוטל עלינו להסיר מעליו את קשייו אלו, בכדי שיהא פנוי ליבו למען הכלל והפרט".

כדי למנוע את קריסתו של אותו יהודי דגול ולאפשר לו להמשיך להוות משענת לאלפים, נכנסו לתמונה אנשי 'קופת העיר'. המטרה היא לגייס את הסכום הנדרש כדי לשחרר אותו מעול החובות. הגר"ד לנדו מציין עובדה זו במכתבו וכותב: "והרבנים הגאונים גבאי קופת העיר הגר"ד לנדו, יחד עם עוד עסקנים נאמנים הגר"ד לנדו התוו הסדר מיוחד עם בני משפחתו ונדיבי עם, להסיר עול חובותיו מעליו".

לא בכל יום מצהיר גדול הדור על סכום מדויק שהוא מפריש מכיסו למען מגבית, אך הפעם יצא הגר"ד לנדו מגדרו כדי להמחיש את חשיבות המערכה. בפנייתו הוא מפרט את תרומתו האישית ומבקש מהציבור לנהוג כמותו: "אני אתן בלי נדר סך 300 שקל בעבור דבר זה, והנני פונה לכל אחד ואחד שירים את תרומתו בעד צדקה נעלה זו, ובכך יזכה לשייכות בגודל צדקותיו הנעלות עם הכלל והפרט של תלמיד חכם מך זה".

את קריאתו ההיסטורית חותם הגר"ד לנדו בברכה לכל מי שיטה שכם ויצטרף למאמץ, תוך הבטחה כי התורמים לא יידעו מחסור: "ויהי רצון שיזכו כל התורמים לשפע רב בכל מילי דמיטב, ולא יזדקקו להסתייע מאחרים, אך טוב וחסד באהלם כל הימים לאורך ימים טובים".

הציבור נקרא כעת להיענות לפנייה הנדירה, להיכנס לשותפות בסך 300 שקלים יחד עם רבן של ישראל, ולזכות בברכה שאין לה ערוך.

להשתתפות במגבית ההיסטורית ולזכייה בברכת הגר"ד לנדו הקליקו כאן >>>