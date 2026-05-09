ברוך דיין האמת: ממירון מגיעה הבשורה הקשה על פטירתו הפתאומית של רבי נחמן מעודד זצ"ל, דמות מוכרת בעולם התשובה, שהלך לעולמו בגיל 49 בערב שבת קודש.

המנוח זצ"ל נודע ברבים כמי שהיה דבוק בכל נימי נפשו בצדיקי הדור, ובראשם ברבו המובהק, המקובל רבי חיים הכהן זצ"ל – "החלבן" מגבעתיים. במשך עשרות שנים שימש כנאמן ביתו ועוזרו הקרוב, והיה הצינור המרכזי שדרכו זכו המונים להיחשף לתורתו ולהנהגותיו של הצדיק.

רבי נחמן היה הרוח החיה מאחורי מפעל הכביר "התעוררות ישראל". בכישרון ובמסירות הקים מערך דיגיטלי וטלפוני שבו תיעד והפיץ שיחות חיזוק בענייני אמונה וגאולה מגדולי ישראל. קולו הפך לחלק בלתי נפרד מסדר יומם של אלפי יהודים שביקשו להתחזק ולהתעודד בדרכי החסידות.

מכריו מספרים בשיחה ל'כיכר השבת' על יהודי שכל מהותו הייתה עבודת השם בלהט, כשהוא דבק בדרכו של רבי נחמן מברסלב. "כשמו כן הוא, הוא היה 'מעודד' במלוא מובן המילה", הם אומרים בכאב. "הוא ידע לקחת את תורת הנסתר ולהנגיש אותה בפשטות לכל יהודי, מתוך ענווה וביטול מוחלט לצדיקים".

הטרגדיה התרחשה במירון, שם שהה המנוח בשבועיים האחרונים כשהוא לן באוהל בסמוך לציון הרשב"י לקראת יום ההילולא. ביום שישי הלך לנוח, וכשבנותיו חזרו מהתפילה בציון, הן מצאו את אביהן כשהוא ללא רוח חיים.

הוא הותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים ובנות ההולכים בדרך התורה והחסידות.

הלווייתו תצא הלילה, מוצאי שבת קודש (פרשת בהר-בחוקותי), בסביבות השעה 12:00 בלילה, מביתו ברחוב נורדאו 47 בשכונת פרדס כץ בבני ברק, לעבר בית החיים ויז'ניץ בעיר, שם ייטמן.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.