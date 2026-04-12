ועדת גרוניס הייתה אמורה להתכנס מחר לדון במועמדותו של אלוף רומן גופמן - אך הדיון נדחה במפתיע • על הפרק: סדרת ראיונות עם בכירי מערכת הביטחון • וגם: השופט גרוניס מגיב לראשונה לסערת פרופ' איינהורן ובנה שרוליק בצל פרשת המסמכים • כל הפרטים (בארץ, חוק ומשפט)
התפתחות דרמטית בבדיקת מינויו של אלוף רומן גופמן לראש המוסד: מנכ"ל משרד הביטחון וקציני מודיעין זומנו לעדות דחופה • במוקד: פרשת הנער שהופעל כמקור והסתבך בריגול • האם הערה פיקודית מהעבר תטרפד את המינוי של נתניהו? (בארץ, חוק ומשפט)
ראש הממשלה נתניהו, החליט כי מזכירו הצבאי האלוף רומן גופמן, יהיה ראש המוסד הבא והוא יחליף את דדי ברנע | גופמן נבחר מתוך כמה מועמדים שראש הממשלה ראיין; "הצלחתו היא הצלחתנו", מסר ראש הממשלה | ההחלטה תובא היום בפני הוועדה המייעצת (חדשות בארץ)
ראש המוסד דדי ברנע ביקר היום בציונו הקדוש של הרבי מליובאוויטש זי"ע בניו יורק, אחרי שיחות בוושינגטון וברקע דיווחים על מבוי סתום במו"מ עם חמאס ושיח ער בין ארה"ב וישראל | צפו בתיעוד מרגעי יציאתו מהציון, מלווה במאבטחים (בעולם)
לאחר הסערה שפרצה הבוקר בעקבות דיון חשאי בבית המשפט, בהשתתפות ראשי המוסד ואמ"ן ונציגי המל"ל, שבאו להסביר בפני השופטים מדוע נחוץ לבטל את ימי עדותו של ראש הממשלה לשבועיים הקרובים - כעת נחשפו הסיבות שהוצגו בפני בית המשפט (משפט)
מנכ"ל משרד הביטחון אמיר ברעם קיים ביקור בחברת רפאל: "מדינת ישראל חייבת לצאת למערכה של הצטיידות. מרוץ החימוש לעימות הבא עם איראן החל, תחרות הלמידה בעיצומה. חייבים להתחיל עכשיו לייצר את היתרון הטכנולוגי הבא" | ראש המוסד ברנע: "המוסד ימשיך בנחישות לעקוב, לפקח ולפעול לסיכול האיומים באיראן" (ביטחון)
ראש המוסד דדי ברנע נפגש עם בני משפחות חטופים ושמע מהם על החששות מפני פינוי ההריסות בעזה באמצעות דחפורים מה שיוביל חלילה להיעלמות של חטופים שאינם בין החיים | ברנע הזכיר את המחויבות להחזיר את כל החטופים, אך המשפחות אמרו לו שאין להן כוונה לסמוך רק על כוונות טובות (חדשות, חטופים)