רשת I24 ניוז חשפה כי בסיום עדותו של ראש המוסד המיועד רומן גופמן בפני הוועדה המייעצת למינוי בכירים, פנה אליו היו"ר השופט אשר גרוניס ושאל "אני יכול לשאול אותך שאלה שלא קשורה לוועדה?". לאחר שגופמן השיב בחיוב, שאל גרוניס "יש לי הרגשה ש*** הוא סוכן מוסד. זה נכון?", תוך שהוא נוקב בשמה של דמות בינלאומית מוכרת שאסורה בפרסום.

השאלה חסרת האחריות הנוגעת למידע מליבת הסוד הותירה את הנוכחים במקום בהלם. ראש המוסד המיועד רומן גופמן הובך מהפנייה המפתיעה של יושב ראש הוועדה, ובחר שלא להשיב על השאלה.

במקביל, השופט גרוניס נותר בדעת מיעוט בוועדה ודרש למנות אדם אחר לתפקיד לתקופת ביניים קצרה. גרוניס טען כי "מן הראוי שתיערך בחינה ובדיקה נוספת על ידי הוועדה של עניינים שונים, במיוחד אלה שציינתי ואחרים שלא היו עד כה בפני הוועדה", במטרה לבחון את טוהר המידות של גופמן בעת שפיקד על אוגדה 210 וכאשר הנער אלמקסיס הופעל על ידי האוגדה.

מנגד, לשכת ראש הממשלה הודיעה כי הוועדה העבירה את חוות דעתה המשלימה, ורוב החברים קבעו כי לא נפל דופי בטוהר המידות של גופמן ואף חיזקו את עמדתם באופן מהותי. בלשכה תקפו את דעת המיעוט ומסרו כי "נעשה לאלוף גופמן עינוי דין מיותר, וההר לא הוליד אפילו עכבר", תוך ציפייה שבית המשפט העליון ידחה את העתירות נגד המינוי.