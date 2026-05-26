בבלי
"חוק הגיוס פופוליסטי"

יאיר גולן מתהפך? זה מה שענה כשנשאל אם ישב עם החרדים לאחר הבחירות

אחרי שהצהיר בשבוע שעבר כי "הדמוקרטים יהיו תעודת הביטוח שלכם לכך שהמפלגות החרדיות ישבו באופוזיציה בשנים הקרובות", הערב מתברר כי גם יאיר גולן מסכים לשבת עם החרדים (פוליטי)

(צילום: הדמוקרטים)

למרות שמפלגות האופוזיציה מספרות לנו שהן מתנגדות לשילוב המפלגות החרדיות בכל ממשלה עתידית, כאשר מחלקן נושבת רוח אנטי דתית, מסתבר שמאחורי הקלעים וכשהמיקרופונים כבים - הם מדברים אחרת.

אחת המפלגות שהייתה מהביקורתיות ביותר בתחום הזה זו , שמועמדיה מרבים לתקוף את החרדים ה"משתמטים", תוך פיזור הבטחות שבכנסת הבאה יפעלו לגייס את כל החרדים.

אלא שבהקלטה שפורסמה בחדשות 14, מתברר, שמבחינת יו"ר המפלגה יאיר גולן, אין לו בעיה לשבת עם החרדים אם זה מה שיגרום להפלת ראש הממשלה נתניהו. לדבריו, "אם האפשרות להקים ממשלה רחבה תהיה מותנית בזה שמפלגה חרדית תצטרף - אני אצביע בעד". עם זאת הדגיש ש"הליכוד, סמוטריץ' ו לא שם".

יותר מזה, גולן טוען שהביקורת של האופוזיציה על חוק הגיוס היא פופוליסטית וגיוס חרדים לדבריו זה "עניין של תהליך".

נזכיר כי בשבוע שעבר פורסמה תמונה של גולן נוסח AI, המציגה אותו בלבוש חרדי מסורתי הכולל שטריימל ופאות. גולן בחר להשתמש בתיעוד כדי להציב קו אדום לקראת מערכת הבחירות והמגעים הקואליציוניים שבעקבותיה.

"ראיתי שמופצת תמונה שלי עם שטריימל", כתב גולן, והוסיף התחייבות מפורשת: "הדמוקרטים יהיו תעודת הביטוח שלכם לכך שהמפלגות החרדיות ישבו באופוזיציה בשנים הקרובות".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר