מוטי וייס בסינגל קליפ ראשון מתוך האלבום: "ר.פ.ב."

מוטי וייס באלבום מסע חדש ומרגש - ר.פ.ב. הקונספט הייחודי של האלבום מבוסס על שבירת המוסכמות המוכרות של אלבום רגיל – מסע מוזיקלי חי, נושם ומתפתח.

האלבום מבוסס על תורה רפ״ב מתוך ליקוטי מוהר״ן, העוסקת ב"נקודות טובות" – היכולת של האדם לראות את הטוב שבקרבו, גם כאשר נדמה לו שהנקודות שבתוכו הן דווקא חסרונות.

התורה הזאת לוקחת את מוטי וייס למסע מיוחד במהלך חצי השנה הקרובה, שבמהלכו ישוחררו שירי האלבום בתחנות שונות ומיוחדות - או כפי שנכון יותר לומר: "נקודות טובות" בעלות משמעות אישית ורוחנית.

הפתעה נוספת באלבום היא הגיוון המוזיקלי הייחודי שבו: לצד שירים חדשים ומקוריים, יבוצעו גם שירים אהובים בעיבודים ובטוויסטים מחודשים, לצד מחרוזות מיוחדות המשלבות בין ישן לחדש בתמהיל מרגש, מסקרן ומלא נשמה.

כחלק מהמסע הייחודי של האלבום, כל שיר או מחרוזת ילוו בקליפ וידאו ייחודי ומושקע, שייקח את הצופים לעולם אחר - בהתאם לאווירה, לרגש ולסיפור שמאחורי כל יצירה.

לסיכום, מצפה לכם אלבום שהוא כולו מסע מוזיקלי מרגש וייחודי, המביא לידי ביטוי את כל הצבעים, הרגשות והעולמות שמוטי וייס יודע להביא במוזיקה המקורית והייחודית שלו.

השיר הראשון מתוך האלבום, הנושא את שמו - "ר.פ.ב." - יוצא היום, והוא עוסק בכוח לראות את הנקודות הטובות שבתוכנו, גם בתוך המקומות שנראים לנו כחסרונות.

קרדיטים:

מילים ולחן: מוטי וייס

עיבוד: מוטי וייס

תיכנותים נוספים: דיויד טויב

ייעוץ אומנותי: דיויד טויב

מילים:

לא משנה מה אומרים עלי

אני לא עושה חשבון

מה שחושבים עלי

כסף דלק חברים

מתנזר ממה שאומרים

זה לשון הרע עלי

רפ"ב היי היי היי

מתחזק מתפלל מתבודד

מדבר עם השם

יש בך אלפי נקודות,

נקודה טובה.

גם למצוא בעצמי ת'נקודה הטובה

נקודה טובה

יש בך אלפי נקודות הטובות

רק שתדע אה

חסרונות ש

יש לך הם דווקא מעלות

אז תרוץ על עצמך ו..

בכל אחד תראה תנקודות