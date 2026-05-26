להב הרצנו: 'רגב העלתה נסיעה ל-8 שקל ועכשיו מדברת על חינם'

ח"כ יוראי להב הרצנו (יש עתיד) התפרץ היום (שלישי) בביקורת חריפה נגד שרת התחבורה מירי רגב, לאחר שזו חשפה בוועידת האנרגיה והתשתיות חזון דרמטי לתחבורה ציבורית בחינם לכלל אזרחי ישראל. "אין מספיק פחחח בעולם", כתב להב הרצנו בתגובתו הנוקבת.

על פי הנמסר, השרה רגב הציגה בריאיון לערוץ 14 תוכנית אסטרטגית שלפיה תחבורה ציבורית חינמית תביא להורדה דרמטית של רכבים פרטיים מהכבישים. לדבריה, העומסים והגודש בכבישים עולים למשק הישראלי כ-40 מיליארד שקלים מדי שנה, והפניית מחצית מהסכום לסבסוד מלא של התחבורה הציבורית תחולל פריחה כלכלית משמעותית.

'העלתה את המחיר ל-8 שקל'

אולם ח"כ להב הרצנו לא השאיר את הדברים לעבור בשקט. בתגובתו הוא הפנה זרקור לפערים בין ההכרזות לבין המציאות בשטח. "חינם? רגב העלתה את מחיר הנסיעה בתחבורה הציבורית מ-5.5 שקלים ל-8 שקלים", ציין בחריפות.

להב הרצנו הוסיף והתקיף: "0 שקלים היא השקיעה בשנת 2025 לשיפור התחבורה הציבורית". לדבריו, הפער בין החזון המוצג לבין המדיניות בפועל מעיד על חוסר עקביות משמעותי. "ככה זה כשהתחבורה הציבורית היחידה שמירי רגב משתמשת בה היא מטוס", סיכם בלעג.