נשיא בית המשפט העליון לשעבר אשר גרוניס פונה הערב לבית החולים איכילוב כשמצבו קשה | גרוניס, בן 81, עומד בראש הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים | הוועדה תוכננה להתכנס ביום חמישי לדון במינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד (בארץ)
למרות שארבעת ראשי שב"כ ועוד בכירים כיום ובעבר בארגון, פועלים לעשות הכל כדי לסכל את המינוי של האלוף במיל' דוד זיני לראש השב"כ, ועדת גרוניס - שבוחנת את המינוי צפויה לאשר את המינוי על אף שישנו עדיין קושי אחד מהותי שנותר | מחר יתייצבו בפני הוועדה ראש הממשלה נתניהו ודוד זיני (חדשות בארץ)