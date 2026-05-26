"אתה מפעיל גם מקורות סורים?": כך פעל אלמקייס לאורך השנים

הוועדה המייעצת למינוי בכירים, בראשות נשיא בית המשפט העליון בדימוס אשר גרוניס, חשפה את הממצאים המפורטים שהובילו להחלטתה לאשר בשנית את מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. במרכז הבדיקה: 511 עמודי תכתבויות ווטסאפ בין אורי אלמקייס, מנהל ערוץ "עולם החדשות", לבין קצין המודיעין שהפעיל אותו באוגדה 210.

על פי חוות הדעת המשלימה, רוב חברי הוועדה - טליה איינהורן, משה טרי ודניאל הרשקוביץ - קבעו כי הראיות מוכיחות באופן חד-משמעי שלא דלף חומר מסווג מהאוגדה. יתרה מכך, הוועדה ציינה כי "טוהר מידותיו של האלוף גופמן התחזק באופן מהותי" לאור הממצאים.

מקורות סורים, לוויינים ותשלומים במזומן

התכתבויות הווטסאפ חושפות תמונה מפתיעה של פעילותו העצמאית של אלמקייס. על פי המסמכים, אלמקייס הפעיל באופן עצמאי מקורות גלויים וסמויים בסוריה, כאשר חלקם היו אנשי אופוזיציה לנשיא אסד. בתכתובת מתאריך 28 בינואר 2022, אלמקייס מסר למפעילו: "הפעלתי מקור סורי שיחפש לי תמונות של חאג' אבו יאסר".

המפעיל הביע הפתעה: "אתה מפעיל גם מקורות סורים?" אלמקייס הבהיר: "בעיקרון הוא אופוזיציונרי לאסד... משיג לי מידע בלעדי... כמובן שאני מאמת אותו עם מידע אמ"ן וכו'. מפרסם לאחר אישור צנזורה". הוא הוסיף כי המקור הסורי "מצא לי נ.צ. ומידע שחיפשתי על מטה המודיעין הסורי בנג'הא".

בתכתובת מ-4 בפברואר 2022 התברר כי אלמקייס שילם למקור הסורי תמורת המידע. המפעיל שאל: "החבר שלך הפסיק עם הדו"חות?" אלמקייס השיב: "כן. נעלם... הוא לוקח על זה כסף בעיקרון אבל הצלחתי לשכנע אותו שיעביר לי". המפעיל ציין: "הוא חושב שאתה גורם מודיעין", ואלמקייס הגיב: "הוא יכול לחשוב. אמרתי לו שאני לא משלם לו ושזה ביני לבינו".

פענוח לוויינים מסחריים בכוחות עצמו

אחד הממצאים המרכזיים בתכתבויות נוגע ליכולתו של אלמקייס לבצע פענוח עצמאי של צילומי לוויין מסחריים. בתכתובת מ-9 במאי 2022, אלמקייס הציע למפעילו: "ראית דיווחים על הקמת עמדות חדשות... רוצה לחפש בלווין".

כאשר המפעיל ביקש הבהרה, אלמקייס פירט: "אם ראית דיווחים באופוזיציה הסורית על בנייה כלשהי... אני אוכל למצוא את העמדה החדשה בלווין תוך כמה דקות... יש לי גישה ללווינים צילום שעוברים... אני לוקח תצ"א לפני התקיפה ותצ"א עדכני מיד לאחר התקיפה ומשווה". המפעיל הגיב: "טוב, תסביר לי בהמשך".

על פי הוועדה, ממצא זה מוכיח כי אלמקייס רכש גישה עצמאית לצילומי לוויין מסחריים, ביצע השוואות תצלומי אוויר בכוחות עצמו, וחילץ נתוני ציר זמן ללא כל קשר למידע שהתקבל מהאוגדה.

סירוב עקבי לאישור מידע מסווג

התכתבויות מגלות כי המפעיל סירב באופן עקבי לאשר מידע מסווג שהגיע לאלמקייס ממקורות אחרים. כבר בתחילת הקשר, ב-28 בינואר 2022, המפעיל הבהיר: "אני לא אתן לך מידע מסווג... אבל אני יודע להצביע לך על דיווחים מעניינים". אלמקייס הסכים: "לא ביקשתי גם מידע מסווג חלילה. אנחנו שומרים על הב"מ [ביטחון מידע]".

בתכתובת מ-22 במאי 2022, כאשר אלמקייס שלח למפעיל טיוטת פוסט על חיסול פעיל חזבאללה וביקש אישור, המפעיל סירב בתוקף: "אל תעלה בבקשה... ראיתי 3 דיווחים שונים על זה... אני מתחיל להטיל ספק אם זו תמונה אמיתית... אני לא הייתי מעלה... עדיף להיזהר תמיד, כדי שלא להפוך את הערוץ לבדיחה".

דליפות מיחידות אחרות והתערבות ביטחון המידע

התכתבויות חושפות כי אלמקייס קיבל חומרים מסווגים מחיילים ביחידות אחרות בצה"ל, ללא כל קשר לאוגדה 210. ב-13 במרץ 2022, אלמקייס שלח למפעיל פרטים על תאונה של קצין מודיעין ברמת הגולן. המפעיל הביע דאגה: "מאיפה זה הגיע אליך?" אלמקייס הסביר: "זה מופץ... טלגרם. שלחו לי". המפעיל הגיב: "אמיתי. מטריד אותי שאזרח מכיר את זה... עדיף שלא אדע על דברים כאלו".

ב-15 במאי 2022, אלמקייס פנה למפעילו: "היי, אתה העברת לאופיר אביגד את המספר שלי?" המפעיל אישר: "כן. הוא ביקש. חוששים שמדליפים לך ואני מקווה שזה יגרום להבין שלא כך הדבר". אלמקייס הבהיר: "אה לא חס וחלילה. זה פשוט פענוח... יש לי הוכחות ומקורות קבילים להכל... סיפקתי לו הוכחות להכל".

על פי הוועדה, ממצאים אלה מוכיחים כי כתב האישום נגד אלמקייס נבע מחומרים מסווגים שהדליפו לו חיילים מיחידות אחרות, ולא מקשר עם אוגדה 210 או עם גופמן.

גרוניס במיעוט: יש לבדוק את התכתובות

למרות רוב ברור בוועדה, נשיא בית המשפט בדימוס אשר גרוניס הביע עמדת מיעוט. גרוניס סבר כי יש לבחון לעומק את התכתבויות הווטסאפ ולבדוק האם הן מעלות שאלות נוספות לגבי אופן ההפעלה והמעצר.

עם זאת, רוב חברי הוועדה קבעו כי הראיות מהתכתבויות מחזקות את עמדתם הקודמת, ולפיה גופמן אישר להעביר לבלוגר אנונימי מידע גלוי בלבד, וקיבל בגין כך הערה פיקודית קלה. הוועדה דחתה את טענות אלמקייס ואישרה בשנית את כשירותו של גופמן לתפקיד.