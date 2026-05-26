הסאגה נמשכת

הוועדה המייעצת למינוי בכירים, בראשות נשיא בית המשפט העליון בדימוס אשר גרוניס, הגיעה למסקנה חד-משמעית: רוב חברי הוועדה קבעו כי לא נפל דופי בטוהר מידותיו של האלוף רומן גופמן, המיועד לתפקיד ראש המוסד. יתרה מכך, הוועדה ציינה בחוות דעתה המשלימה כי "הם אף התחזקו באופן מהותי" בעמדתם זו.

ההחלטה מגיעה לאחר שבית המשפט העליון הורה לוועדה לבחון מחדש את מינויו של גופמן, בעקבות עתירתו של אורי אלמקייס שטען כי הופעל על ידי גופמן במסגרת מבצע השפעה כשהיה קטין. אלמקייס, שנעצר בהמשך על ידי השב"כ ושהה במעצר קרוב לשנתיים עד שזוכה מאשמה, העיד בפני הוועדה במהלך הדיונים המחודשים. 511 עמודי ווטסאפ: הראיות המרכזיות על פי חוות הדעת המשלימה, עמדת הרוב בוועדה - שכללה את טליה איינהורן, משה טרי ודניאל הרשקוביץ - התבססה על בדיקה מעמיקה של 511 עמודי תכתובות ווטסאפ בין אלמקייס למפעילו באוגדה 210. לפי הוועדה, הראיות מוכיחות באופן חד-משמעי שלא דלף חומר מסווג מהאוגדה. הוועדה קבעה כי גופמן אישר להעביר לבלוגר אנונימי מידע גלוי בלבד, וקיבל בגין כך הערה פיקודית קלה. כמו כן נקבע כי תשובתו השלילית של גופמן לתא"ל ג' - ראש חטיבת ההפעלה באמ"ן - הייתה אמת בזמן אמת ובדיעבד, שכן השאלה שנשאל התייחסה להקשר של דלף חומר מסווג. גרוניס במיעוט: דרושה בדיקה צבאית עם זאת, היו"ר גרוניס הגיש חוות דעת מיעוט חריפה, בה הביע התנגדות למינוי בשלב זה. גרוניס טען כי לוועדה אין את הכלים המקצועיים לקבוע מה מסווג ומה לא בשיחות הווטסאפ, ולכן מבקש שגורם צבאי חיצוני יבדוק את התכתובות תחת פיקוח הוועדה. בחוות דעתו העדכנית, גרוניס ציין כי "יש צורך לבחון על ידי גורם צבאי את התכתובות בווטסאפ בין אורי אלמקייס למפעילו מאוגדה 210 - כדי לבדוק האם בהוראת גופמן הועבר לאלמקייס מידע מסווג". גרוניס אף המליץ על מינוי ראש מוסד זמני בביניים, עד להשלמת הבדיקה.

דחיית טענות אלמקייס

הוועדה התייחסה גם לטענותיו של אלמקייס עצמו, שהעיד בפניה במשך כשעה במהלך הדיון החריג שהתקיים בעקבות הוראת בג"ץ. עורכי דינו של אלמקייס, אורית חיון ודין כוכבי, טענו כי לקוחם "הציג מידע חדש ומשמעותי שמוכיח את מודעותו של גופמן להפעלה ולהפקרה במעצר".

אולם הוועדה קבעה בחוות דעתה כי דברי הנער נגד גופמן הם "משוללי כל יסוד, נסתרים מחומר הראיות". הוועדה ציינה כי אלמקייס עצמו אישר בעדותו שמעולם לא היה לו קשר ישיר עם גופמן ושמו של גופמן לא עלה בשיחותיו עם המפעיל.

ממצאים עובדתיים נוספים

חוות הדעת כללה גם ממצאים עובדתיים נוספים התומכים בעמדת הרוב. כך למשל, כתב האישום שהוגש נגד אלמקייס ביוני 2022 עסק בחומרים מסווגים שהודלפו לו מיחידות אחרות בצה"ל, אך לא כלל כל אזכור לאוגדה 210.

בנוסף, הוועדה ציינה כי רס"ן צור - המפעיל של אלמקייס - המשיך לשרת בתפקידו ובסיווגו באוגדה 210 במשך שנה וחצי לאחר האירוע, עובדה המעידה לדעת הוועדה על כך שלא נמצא כי הפר את כללי ביטחון המידע.

ההחלטה הסופית בעניין מינויו של גופמן צפויה להתקבל בהמשך השבוע.