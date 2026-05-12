בג"ץ: הגישו פרוטוקולים ותצהיר על פרשת אלמקייס

רומן גופמן ( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

בית המשפט העליון הוציא הערב (שלישי) החלטה מפורטת בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד, במסגרתה הורה על הגשת מסמכים נוספים שיאפשרו לו לבחון לעומק את החלטת הוועדה המייעצת למינויים בכירים. ההחלטה מאריכה את ההליך המשפטי ומעכבת את השלמת המינוי.

השופטים דפנה ברק-ארז, עופר גרוסקופף ואלכס שטיין הורו על הגשת כלל החומרים שהונחו לפני הוועדה המייעצת, לרבות הפרוטוקולים המלאים של דיוניה. על פי ההחלטה, החומרים אמורים היו להיות מוגשים לעיון בית המשפט עוד ביום ההחלטה עצמו. תצהיר מראש חטיבת ההפעלה באמ"ן בנוסף להגשת הפרוטוקולים, הורה בית המשפט על הגשת תצהיר מטעמו של ראש חטיבת ההפעלה המבצעית באמ"ן לשעבר, תת-אלוף ג', שפעילותו נזכרה במסמכי הוועדה. התצהיר יוגש באמצעות באי-כוח היועצת המשפטית לממשלה ויכלול התייחסות מפורטת ככל הניתן, ולמיטב זכרונו, לבירור שערך בחודש מאי 2022. צפו: טראמפ יצא לדרך הארוכה לסין - זה מה שהוא מקווה להשיג אריה רוזן | 21:58 על פי ההחלטה, הבירור נעשה מול גורמים מאוגדה 210 על רקע בדיקת מערך ביטחון המידע באמ"ן. בפרט, התצהיר יכלול התייחסות לבירור שנעשה לפי הנטען במישרין מול האלוף גופמן וכן התייחסות למעורבותו בעניין ככל שהתבררה באותה עת. המועד להגשת התצהיר נקבע ליום 17 במאי 2026.

אמיר ברעם ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

הגשת חומרי חקירה במעטפה סגורה

בית המשפט אפשר לבאי-כוח העותרים בבג"ץ 23426-04-26 להגיש במעטפה סגורה חומרי חקירה שקיבלו על-פי סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי, וזאת עד ליום 13 במאי 2026. לחומרים יצורף תצהיר לאימות מקור המסמכים מטעם אחד מבאי-הכוח.

בית המשפט הדגיש כי אין לצרף כל חומר אחר מעבר לכך, וכי ככל שיהיה צורך בהתייחסות של המשיבים ביחס לחומרים האמורים, תינתן החלטה משלימה בעניין. ההחלטה ניתנה ביום כ"ה אייר תשפ"ו, 12 במאי 2026.

ראש המוסד היוצא דדי ברנע ( צילום: חיים גולדברג\פלאש90 )

רקע: המחלוקת סביב המינוי

כזכור, מינויו של האלוף גופמן לראש המוסד עורר סערה משפטית ופוליטית, כאשר במוקד המחלוקת ניצבת פרשת אלמקייס - הפעלתו של אזרח קטין לצרכי איסוף והשפעה ברשתות החברתיות בעת שגופמן פיקד על אוגדה 210.

היועצת המשפטית לממשלה עו"ד גלי בהרב-מיארה דרשה מבג"ץ לפסול את המינוי, תוך שהיא טוענת לפגמים מהותיים בהחלטת הוועדה ובטוהר המידות של המועמד. גם ראש המוסד היוצא דדי ברנע התנגד בחריפות למינוי, וטען כי גופמן "עלול לעשות נזק בתוך ארגון הפועל ללא חוק וללא בקרה".

מנגד, ראש הממשלה בנימין נתניהו הגן בתוקף על המינוי ותיאר את גופמן כ"לוחם גיבור" בעל יכולות מנהיגות יוצאות דופן. נתניהו הבהיר כי "מי שממנה את ראש המוסד זה רק ראש הממשלה - לא היועצת המשפטית, לא בג"ץ ולא התקשורת".