הדיון בעתירה נגד מינוי גופמן לראש המוסד נדחה ל-12 במאי

בית המשפט העליון נעתר היום (רביעי) לבקשת מזכיר הממשלה עו"ד יוסי פוקס, ודחה בשבוע את הדיון בעתירה נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים. הדיון, שהיה אמור להתקיים השבוע, יתקיים כעת ביום 12 במאי בפני הרכב שיפוטי מורחב.

על פי ההחלטה, הדיון ישודר בשידור חי - צעד המעיד על הרגישות והחשיבות הציבורית של הנושא. מדובר באחד המינויים הביטחוניים הרגישים ביותר במדינת ישראל, כאשר ראש המוסד אחראי על פעילות המודיעין והמבצעים המסווגים ביותר של המדינה. העתירה: פגמים חמורים בטוהר המידות העתירה הדחופה הוגשה לבג"ץ על ידי התנועה לאיכות השלטון ואורי אלמקייס, והיא מתמקדת בפגמים שנתגלו בהליך המינוי ובהתנגדויות שהושמעו מצד גורמים בכירים במערכת הביטחון. העותרים טוענים כי מדובר ב"פגמים חמורים בטוהר המידות" המסכנים את ביטחון המדינה. כזכור, ביום 12 באפריל אישרה הוועדה המייעצת למינויים בכירים את מועמדותו של גופמן ברוב קולות, אולם נשיא בית המשפט העליון בדימוס אשר גרוניס, יו"ר הוועדה, התנגד למינוי והיה בדעת מיעוט. גרוניס קבע בחריפות: "לאור הפגמים מבחינת טוהר המידות להם אחראי האלוף גופמן, אין זה מן הראוי למנותו לתפקיד ראש המוסד".

פרשת אלמקייס במרכז המחלוקת

התנגדותו של גרוניס נסבה על מעורבותו של גופמן בפרשת הפעלתו של הקטין אורי אלמקייס. על פי הנטען בעתירה, גופמן אישר את הפעלתו של נער בן 17 בניגוד לדין הצבאי ובהיעדר סמכות, כאשר שירת כמפקד אוגדת הבשן. ההפעלה הובילה למעצרו של אלמקייס וחקירתו בתנאים קשים במשך כשנה וחצי.

גרוניס קבע בדעת המיעוט כי גופמן וכוחותיו "לא השיבו תשובה מדויקת" כשנשאלו על ההפעלה, והטיל ספק בגרסתו. העתירה מדגישה כי מדובר בפגם חמור בטוהר המידות הנדרש מראש המוסד, תפקיד המחייב אמון מוחלט ויושרה ללא דופי.

התנגדות ראש המוסד היוצא

מנגד לעמדת ראש הממשלה נתניהו התומך במינוי, ראש המוסד היוצא דדי ברנע התנגד בתוקף למינוי גופמן למחליפו. ברנע מסר בפני חברי הוועדה: "כשמפקד מחליט לעבור על הנהלים של הצבא ועל החוק הצבאי ולעשות דין לעצמו - יש לכך משמעויות רבות. כל הערה פיקודית פוסלת קידום, בוודאי מינוי לראשות המוסד".

ברנע אף חשף בפני הוועדה שבמהלך כל כהונתו כראש המוסד, הוא נתן רק הערה פיקודית אחת לרח"ט - מה שהביא לפרישתו כעבור שנתיים. דבריו מדגישים את חומרת הפגם שהוא רואה במינוי גופמן.

צו ביניים נדחה - דיון מהיר בהרכב מורחב

השופטת יעל וילנר דחתה בתחילת השבוע בקשה לצו ביניים שנועד להקפיא את המינוי, אך קבעה כי העתירה תידון בפני הרכב שיפוטי מורחב בהקדם האפשרי. וילנר לא מצאה לנכון בשלב זה לעצור את המינוי שאושר על ידי הוועדה המייעצת ועליו חתם ראש הממשלה.

גופמן אמור להיכנס לתפקידו ביום 2 ביוני 2026 לתקופה של חמש שנים, אלא אם בג"ץ יקבל את העתירה ויבטל את המינוי. הדיון ב-12 במאי צפוי להיות אחד הדיונים המשפטיים המשמעותיים ביותר בנושאי ביטחון בשנים האחרונות.