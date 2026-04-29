סיור הוועדה לביטחון לאומי בהר מירון - שבוע לפני ההילולה ( צילום: דוברות הכנסת )

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר קיים היום (רביעי) סיור היערכות במתחם הקבר במירון, במהלכו הביע הסתייגות חריפה מהמתווה שאושר עד כה לקראת הילולת רשב"י בל"ג בעומר. השר דרש מפיקוד העורף לחדד ולעדכן את מתווה הבטיחות והביטחון, והזהיר באופן נחרץ מפני הישנות של טרגדיות עבר.

על פי דיווח של ארי קלמן בערוץ I24NEWS, השר הבהיר כי לא יאפשר את קיום האירוע כל עוד לא יוצג מתווה אמיתי שיבטיח את ביטחון הציבור. "לא ניקח סיכון על חיי המשתתפים", הדגיש בן גביר, תוך שהוא מציין את המצב הביטחוני המורכב בצפון הארץ. המתווה הנוכחי: שלושה מתחמים בלבד המתווה שעליו הובעה הביקורת קובע כי יאושרו שלושה מתחמים בלבד בהר, כאשר בכל אחד מהם תותר שהות של עד 1,500 משתתפים בו-זמנית, שיתחלפו מדי שעתיים. במהלך הדיונים המקצועיים הועלתה האפשרות להרחיב את המתווה ולפתוח שני מתחמים נוספים, אך לצד זאת עלו חששות כבדים מצד גורמי המקצוע. החשש העיקרי נוגע לתרחיש שבו תידרש התפנות המונית למרחבים מוגנים בעקבות ירי רקטי. המרחבים הקיימים כיום בהר אינם ערוכים לקלוט את כמות הקהל המתוכננת, מה שעלול לייצר דוחק מסוכן וסיכון חיים ישיר. כידוע, אסון מירון בתשפ"א בו נספו 45 קדושים, עדיין מהדהד בזיכרון הציבורי.

אסון מירון תשפ"א ( צילום: תומר נויברג, יונתן זינדל ודוד כהן/פלאש90 )

אזעקה במהלך הסיור

הרגישות הביטחונית הגבוהה קיבלה ביטוי מוחשי ומידי במהלך הסיור של השר בן גביר, כאשר אזעקה נשמעה באזור מירון בזמן ששהה במקום. האירוע המחיש את המציאות המורכבת שבה מתנהלים ההכנות להילולה השנה, תחת איומים ביטחוניים מתמשכים מהצפון.

המשטרה מצדה הזהירה כי כל עוד קיימים חסמים בעבודת גורמי המקצוע והמיגון אינו הושלם, לא ניתן יהיה להעניק אישור סופי לקיום האירוע. השר בן גביר הדגיש כי האחריות המוטלת על פיקוד העורף היא קריטית, וכי דרישתו להחמרת ההנחיות נועדה למנוע מצב שבו אלפי חרדים ימצאו את עצמם בסכנה בשל תכנון לקוי או חוסר במענה מיגוני הולם.

מראות ההכנות במירון ( צילום: א. אייזנבאך )

לקחי העבר

יצוין כי בשנים האחרונות, לאחר אסון מירון, הוקם מתווה מפורט להילולה הכולל סבבי עלייה מדורגים ומתחמי התקהלות נפרדים. המתווה שפורסם לאחרונה מבוסס על הפרדה בין מתחמים שונים והגבלת מספר המשתתפים בכל מתחם, תוך שמירה על הנחיות בטיחות מחמירות.

עם זאת, דרישתו של השר בן גביר מצביעה על פערים שעדיין קיימים בין המתווה התיאורטי ליכולת המעשית להגן על המשתתפים, במיוחד לאור המצב הביטחוני הנוכחי. עדכונים נוספים בנושא צפויים להתפרסם בימים הקרובים.