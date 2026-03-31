חסידי סאטמר קיבלו ערב ביקורו של הרבי מסאטמר באתרא קדישא מירון, הוראות מפורטות כיצד להתנהג, בהן: לא להתפעל משום דבר בארץ | לצד זאת, פורסמו סיפורים נפלאים מהנהגות הרבי ה'ויואל משה' בביקור במירון (היסטוריה)
חסידי תולדות אברהם יצחק נצפו הבוקר (רביעי) מקיימים מנהג הקפות עם ארבעת המינים סביב ציון הרשב"י במירון, כסגולה לרפואת רבם, האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, המאושפז בימים אלו בבית החולים הדסה • האדמו"ר אשר קשור בכל נימי נפשו לתנא האלוקי, מרבה לפקוד את הציון הקדוש מעת לעת, וכעת באו תלמידיו לעורר רחמי שמים מרובים בציון לרפואתו, ע"פ תורת הסוד עם ארבעת המינים (חסידים)
ל"ג
בעומר חלף עבר, אך אורות ההילולא ימשכו ללוות
אותנו עוד זמן רב |
כמדי
שנה מתעוררים המעוררים לדייק בנוסח הפיוט
היודע ‘לכבוד התנא האלוקי’ |
האם השרים ‘בפתח’, הרי שהם מחרפים ומגדפים
חלילה?
או
שמא העיקר הכוונה?
(יהדות
ואקטואליה)
כדאי רשב"י לסמוך עליו בשעת הדחק – ועל אחת כמה שבאים אליו רכובים על פרֵדה מקרטעת מצפת | הצטרפו למסע מצפת למירון מזוויתו של עיתונאי מקובנה הרחוקה והישנה של שנת תרפ"ד | על האווירה המחשמלת וערבוביית תרובשים אדומים וזנבות שטריימלעך שמתאחדים למעגל מקפיץ | ומי הוא אותו ילד רקדן, שנועד לגדולות – ונצרות? | במירון בוערת אש (מגזין כיכר)
בליווי מספר מקורבים בלבד, הגיע אתמול (שלישי) האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא - ה'באבא ברוך' לתפילה בציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי ובנו התנא רבי אלעזר באתרא קדישא מירון | האדמו"ר העתיר שעה ארוכה בתפילה לישועת הכלל והפרט, והמתפללים הרבים שהתקבצו במקום ניגשו לקבל את ברכתו | צפו בתיעוד (חרדים)
על אף הקור העז, רבבות מתפללים הגיעו ביום חמישי האחרון, אל אתרא קדישא מירון, להעתיר בתפילה ובתחנונים, עבור ישועת הכלל והפרט לרגל יום הנשגב 'זאת חנוכה', יום חתימת הדין - יום המסוגל לתפילות ובקשות | ברחבת הציון אף נערכו ריקודים, לצד הורים נרגשים שחגגו 'חלאקה' לילדיהם | הצלם דוד כהן תיעד (חרדים)