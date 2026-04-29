הפרלמנט האירופי הצביע ביום שלישי האחרון על הסרת חסינותו המשפטית של חבר הפרלמנט הפולני מהימין הקיצוני, גז'גוז' בראון. החלטה זו, המהווה את הפעם ה-5 שבה מוסרת חסינותו של בראון, סוללת את הדרך להעמדתו לדין פלילי על שורה של עבירות המונעות משנאה עמוקה ובוטה.

בראון, מנהיג פלג רדיקלי בפולין, עלה לכותרות ברחבי העולם בשל מעשים אנטישמיים מחרידים שביזה בהם את הסממנים היהודיים הקדושים ביותר. דיווחים מהעולם מצביעים על כך שהוא עומד כעת למשפט בפולין בגין תקיפת טקס חנוכה בפרלמנט הפולני בדצמבר 2023, אירוע שבו השתמש במטף כיבוי כדי לכבות את נרות החנוכייה בצעד של ביזוי דתי קיצוני.

התיק הנוכחי שבגינו הוסרה חסינותו מתמקד באירוע אנטישמי נוסף: בראון נאשם בחסימת כביש בידוובנה במהלך טקס זיכרון לציון 84 שנים לטבח שבו נרצחו מאות יהודים על ידי שכניהם הפולנים בעידוד הנאצים. בראון לא הסתפק בחסימת דרכי הגישה לטקס, אלא הוא ושותפיו האידיאולוגים ממשיכים להכחיש את מעורבות הפולנים בטבח האכזרי, תוך ניסיון לשכתב את ההיסטוריה של השואה.

הפרלמנט האירופי פעל על פי המלצת הוועדה לענייני משפט, שקבעה כי המניעים להסרת החסינות הם פליליים ולא פוליטיים. משמעות ההחלטה היא שרשויות החוק בפולין יוכלו כעת להמשיך בחקירות ובהליכים המשפטיים נגד בראון בגין רטוריקה ופעולות אנטישמיות, אנטי-אוקראיניות ופגיעה בסדר הציבורי.