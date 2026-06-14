הרשעה דרמטית: חברת 'אלבר' תשלם 18 מיליון ₪

חניון רכבים, אילוסטרציה ( צילום: גילי יערי/Flash90 )

בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע את חברת הליסינג והרכב 'אלבר' בשורה ארוכה של עבירות מרמה ומס, במסגרת הסדר טיעון שהושג עם פרקליטות מיסוי וכלכלה. ההרשעה מתייחסת לפעילות החברה בתחום היבוא המקביל של כלי רכב, שבמהלכה הוצגו מסמכים כוזבים לרשויות המדינה במטרה לקבל היתרי יבוא ולהשיג הטבות מס.

על פי עובדות כתב האישום המתוקן, החל משנת 2013 ביקשה החברה להרחיב את פעילותה ולהיכנס לשוק היבוא המקביל. כדי לעמוד בתנאי הסף ולקבל ממשרד התחבורה את היתרי היבוא והרישיונות הנדרשים לדגמי הרכב השונים, הציגה החברה - יחד עם מעורבים נוספים - מסמכים והסכמים מזויפים שיצרו מצג שווא כאילו היא עומדת בדרישות החוק. 1,828 רכבים בשווי 176 מיליון שקלים באמצעות היתרים שהושגו במרמה, ייבאה החברה לישראל 1,828 כלי רכב, שערכם הכולל נאמד בלמעלה מ-176 מיליון שקלים. כדי להשלים את תהליך היבוא ולזכות בהטבות מס שונות, המשיכה החברה להשתמש בתיעוד כוזב שכלל חשבוניות מכר מזויפות ותעודות מקור פיקטיביות. עורך עיתון דתי לאומי קורא לדרוס חרדים - שתיקה במערכת הפוליטית דוד קליין | 11:44 מדינה בהפרעה: הציבור החרדי במאבק משולש בכל החזיתות | מעייריב איצלה כץ | 11.06.26 במסגרת הפעילות הבלתי חוקית, הוגשו לרשויות המכס כ-1,600 הצהרות יבוא כוזבות שכללו נתונים מטעים. הדיווחים השקריים הפחיתו את עלויות הרכישה הריאליות בסכום של למעלה מ-4 מיליון שקלים, כאשר החברה ביצעה רישומים כוזבים במערכות החשבונאות שלה באמצעות תיעוד פיקטיבי, במטרה להסתיר את מקור הכספים ואת עלויותיהן האמיתיות של העסקאות.

חניית רכבים | ארכיון ( צילום: שאטרסטוק )

הרשעה בעבירות חמורות וקנס של 18 מיליון

בעקבות מעשים אלו, הורשעה החברה בשרשרת עבירות הכוללת: קבלת דבר במרמה, הברחה, עבירות מכס ומע"מ, שימוש במסמך מזויף, הגשת הצהרות יבוא כוזבות, השתמטות מתשלום מסי יבוא ורישום כוזב במסמכי תאגיד. במסגרת הסדר הטיעון, ביקשו הצדדים מבית המשפט לגזור על החברה קנס כספי בגובה 18 מיליון שקלים.

התביעה וההגנה הסכימו כי ענישה כלכלית משמעותית זו הולמת את נסיבות המקרה, משרתת את האינטרס הציבורי ומבטאת את נטילת האחריות של החברה על המעשים שבוצעו על ידי מנהליה ובכיריה. יצוין כי בעוד שעניינה של החברה הסתיים בהסדר, ההליך המשפטי נגד יתר הנאשמים והמעורבים בפרשה ממשיך להתנהל כסדרו.

חקירת התיק המורכב הובלה במשותף על ידי מחלקת חקירות מכס ומע"מ חיפה ברשות המיסים, יחד עם יחידת המרק"ם (ימ"ר) חוף של משטרת ישראל. הפרשה מצטרפת לשורה של מקרים משפטיים בולטים בתחום הכלכלה והמס בשנים האחרונות, ומדגישה את החשיבות של אכיפה נגד עבירות מרמה והפרת אמונים במגזר העסקי.