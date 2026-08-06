ארגון Thank You Hashem מארצות הברית הוציא לאור השבוע פרויקט מוזיקלי מיוחד לכבוד שבת קודש: מחרוזת בשם 'שבת Upmix' הנמשכת 16 דקות רצופות, בביצועו של הזמר החסידי משולם זושא. המחרוזת, המורכבת מרצף של ניגוני שבת, נועדה ללוות את ההכנות לקראת כניסת שבת המלכה ולהעלות את האווירה הרוחנית בבית.

הפרויקט מציע חוויית האזנה שונה מהמקובל בעולם המוזיקה החסידית - במקום שירים בודדים, מדובר ברצף מוזיקלי רציף שמלווה את השעות האחרונות לפני כניסת השבת. המחרוזת בנויה באופן שמעלה את האנרגיה בהדרגה, ומכוונת להכניס את המשפחות לשבת קודש באווירה של שמחה ורוממות רוחנית.

הזמר משולם זושא, המוכר בעולם המוזיקה החסידית, מעניק למחרוזת את אופייה המיוחד. זושא, שזכה להצלחה בז'אנר החסידי, מביא לפרויקט את הכוח הווקאלי והרגש שמאפיינים את סגנונו. הביצוע שלו משלב בין אותנטיות חסידית לבין אנרגיה עכשווית, ויוצר מסע מוזיקלי שמתחיל בקצב מתון ומגיע לשיא של שמחה.

המחרוזת בנויה כך שכל ניגון מתחבר באופן טבעי לניגון שלאחריו, ויוצר זרימה מוזיקלית רציפה. הפרויקט מיועד להישמע בווליום גבוה בשעות ההכנה לשבת - בזמן הבישול, הניקיון, הכנת השולחן או בשעות המנוחה האחרונות לפני כניסת המלכה. הרעיון הוא ליצור אווירה של ציפייה ושמחה לקראת היום הקדוש.

את העיבוד וההפקה המוזיקלית ביצעו המפיקים איזי דריהם ומנדי פורטנוי, שניים ממפיקי המוזיקה המובילים בעולם החסידי. השניים יצרו מעטפת צלילית עשירה המשלבת אלמנטים מסורתיים עם הפקה מודרנית, תוך שימוש בכלי נגינה אקוסטיים לצד סאונדים אלקטרוניים.

את המקהלה ביצעה מקהלת 'נשמה', המעניקה לפרויקט עומק ווקאלי ואווירה של שמחה קהילתית, בדומה לאווירה המיוחדת של קבלת שבת בחצרות החסידיות. העיצוב הגרפי והפרויקט הוא של זעירא, שיצר חוויה ויזואלית המשלימה את החוויה המוזיקלית.

ארגון Thank You Hashem, היוזם של הפרויקט, ידוע כמי שמוציא לאור פרויקטים מוזיקליים ייחודיים בעולם החסידי. מטרת הארגון היא לחזק את הקשר עם הקב"ה באמצעות מוזיקה ושמחה, והפעם בחר להתמקד בחוויה המיוחדת של כניסת שבת קודש.

הרעיון מאחורי 'שבת Upmix' הוא ליצור כלי מוזיקלי שילווה משפחות בשעות האחרונות לפני השבת, ויעזור להן להיכנס ליום המנוחה באנרגיה חיובית ומרוממת. הפרויקט זמין כעת ביוטיוב, והתגובות הראשונות מעידות כי משפחות רבות כבר אימצו את המחרוזת כחלק מההכנות השבועיות שלהן לשבת קודש.

הפרויקט 'שבת Upmix' מצטרף ליוזמות מוזיקליות נוספות שמטרתן לחזק את הקשר עם שבת קודש ועם הקב"ה. בתקופה שבה המוזיקה החסידית ממשיכה להתפתח, פרויקטים כאלה מוכיחים שניתן לשמור על האותנטיות המסורתית תוך שימוש בכלים מודרניים.

המסר של 'שבת Upmix' הוא ששבת קודש היא לא רק יום מנוחה, אלא חוויה שמתחילה כבר בהכנות, ומוזיקה מתאימה יכולה להפוך את ההכנות הללו לחלק בלתי נפרד מהשמחה והרוממות של היום הקדוש. הפרויקט מציע דרך חדשה לחוות את ההכנות לשבת, תוך שילוב של מסורת ומודרניות.