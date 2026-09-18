לא תמיד נדרשים מעמדי הוד או כנסים רבי משתתפים כדי להעיד על גדלותם של מנהיגי הדור. לעיתים, דווקא הרגעים השקטים של יום חול רגיל הם שמגלים את פשטותם ואת גדלותם האמיתית.
הצלם יעקב נחומי, שנכח בשעות הבוקר המוקדמות בגבעת סלבודקה בבני ברק, הצליח לתעד תמונה נדירה ומרגשת של ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש שליט"א.
ראש הישיבה, שעיני כל הדור נשואות אליו ובית ישראל שומע לקחו, נראה בדרכו ממעונו חזרה לאחר תפילת שחרית בהיכל הישיבה.
בתיעוד המיוחד ניתן לראות את ראש הישיבה כשהוא הולך ברגל ברחובות העיר, ללא משמשים או גבאים המלווים אותו. תוך כדי הליכתו, נעצר ראש הישיבה והקשיב בשלווה ובמאור פנים לבחור צעיר שפנה אליו בשאלה בעבודת השם לקראת יום הכיפורים הבעל"ט, והשיב לו בנחת ובסבלנות.
תיעוד נדיר מרחובות בני ברק, המעיד על רוממותם של חכמי התורה בימי הרחמים והסליחות.
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