הגאון רבי משה הלל הירש שליט"א בגבעת סלבודקה - צילום: יעקב נחומי הגאון רבי משה הלל הירש שליט"א בגבעת סלבודקה | צילום: צילום: יעקב נחומי 10 10 0:00 / 0:38

לא תמיד נדרשים מעמדי הוד או כנסים רבי משתתפים כדי להעיד על גדלותם של מנהיגי הדור. לעיתים, דווקא הרגעים השקטים של יום חול רגיל הם שמגלים את פשטותם ואת גדלותם האמיתית.