בעקבות התורה הכותבת על החזרה בתשובה של עם ישראל, נעסוק השבוע בתנאים הנדרשים כדי להיות חזן | האם יש הבדל בין חזן בימים נוראים לבין חזן בשאר ימות השנה, והאם יש השלכה לכך בזמן הזה שתפקיד החזן פחות משמעותי מבעבר - שכן הציבור יודע להתפלל לבדו מתוך הסידור ואינו צריך שהחזן יוציאו ידי חובה? (פרשת השבוע)
בשיעור מרתק לרגל ח"י אלול – יום הולדתם של הבעש"ט ובעל התניא – הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון פורש את הסיפור המלא: מהי חסידות באמת, למה קיום היום צמא כה גדול אליה, ואיך היא יכולה לשנות את הדרך שבה אנחנו חווים את חודש אלול ואת החיים היהודיים בכלל (יהדות)