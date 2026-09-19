ערב ראש השנה באומן ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

דרכם של רבבות חסידי ברסלב חזרה ארצה מהילולת רבי נחמן מברסלב זיע"א באומן מלווה השנה בשורת הסתבכויות פליליות וביטחוניות חריגות במדינות אירופה שונות. לפחות ארבעה חסידים נעצרו בימים האחרונים בנסיבות שונות.

נלקח לשירות צבאי: האברך שגויס בגבול המקרה הדרמטי והמדאיג ביותר אירע בגבול אוקראינה-רומניה. אברך כבן 49, תושב ביתר עילית, נעצר במעבר הגבול בדרכו חזרה לארץ. האברך, בעל אזרחות ישראלית שחזר בתשובה ומתגורר בארץ שנים רבות, הוא יליד אוקראינה. על פי הפרטים שפורסמו, כאשר הגיע למעבר הגבול החל לשוחח עם החיילים המקומיים בשפה האוקראינית. "הוא דיבר איתם אוקראינית והסתחבק עם החיילים שם", תיאר גורם המעורה בפרטי המקרה. "הם לקחו אותו לצד, ביצעו בדיקה מעמיקה במסמכיו וגילו כי חלה עליו חובת גיוס לצבא אוקראינה. הם פשוט עצרו אותו במקום". אלפיים חסידים אצל האדמו"ר מתורת חכם בבלי | 17.09.26 לא פתח את הדלת והפסיד חצי מיליון דולר בבלי | 17.09.26 האברך נלקח באופן מיידי לשירות צבאי במדינה מוכת המלחמה, ומאז נותק עמו הקשר לחלוטין. משפחתו בארץ שרויה בדאגה עמוקה וחרדה לגורלו. עסקנים בקהילת ברסלב שניסו להתערב ולסייע נתקלו בקשיים רבים. "אנחנו אובדי עצות", סיפר אחד העסקנים, "פנינו לכל הרבנים והעסקנים באוקראינה, ולאף אחד אין פתרון איך לשחרר אותו".

אומן ראש השנה תשפ"ז ( צילום: יהודה וייס )

מולדובה: תאונה קשה ודרכונים מזויפים

במקביל, שתי הסתבכויות נוספות נרשמו במולדובה, ששימשה כמדינת מעבר מרכזית עבור רבבות החסידים. במקרה הראשון, חסיד ברסלב נעצר לאחר שהיה מעורב בתאונת דרכים קשה שבה דרס ופצע באורח קשה אזרח מקומי. רשויות החוק במולדובה התייחסו לאירוע בחומרה רבה, ומעצרו של החסיד הוארך בלא פחות מ-40 יום.

במקרה נפרד בקישינב, בירת מולדובה, נעצר חסיד נוסף בדרכו חזרה מאומן, לאחר שבכליו התגלו דרכונים מזויפים. החסיד שוחרר ביום שישי שעבר בערבות, אך רשויות ההגירה הטילו עליו צו עיכוב יציאה מהמדינה, והוא ייאלץ לשהות במולדובה עד תום ההליכים המשפטיים בעניינו.

אומן ראש השנה תשפ"ז ( צילום: יהודה וייס )

קפריסין: מעצר בגלל מזוודת גת

אירוע מעצר רביעי התרחש בקפריסין, שם נעצר חסיד ברסלב עם נחיתתו באי בדרכו לאומן. על פי הדיווח, מתברר כי החסיד היה "מסומן" במחשבי ביקורת הגבולות המקומית בגלל אירוע שהתרחש לפני כשנה.

באותה עת, שלח החסיד מזוודה עמוסה בצמח הגת ליעד בקפריסין, אך ברגע האחרון בחר שלא לעלות על הטיסה בעצמו. המזוודה הגיעה ליעדה ונתפסה. שמו של החסיד נשמר במערכות האכיפה הקפריסאיות, וכעת, כשניסה להיכנס למדינה, קפצה ההתראה והוא נעצר במקום.

כידוע, למעלה מ-65,000 איש מכל קצוות תבל נהרו לשהות בימי ראש השנה תשפ"ז בעיר אומן, כדי לשהות בימי הדין בצל ציונו של רבי נחמן מברסלב זיע"א. הדרך הפתלתלה והמפרכת, דרך מדינות מעבר שונות, הובילה השנה לסדרת הסתבכויות חריגה במיוחד.